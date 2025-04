Magyar zenekar melegít be a Gaerea előtt A Gaerea a black metál egyik legígéretesebb új csillaga, akik július 29-én, új lemezükkel érkeznek Budapestre. Előttük egy hazai csapat, a Mhorai gondoskodik majd a kellő alapozásról a Dürer Kertben. A Mhorai 2021-ben debütált, Köteles Máté gitáros és Floszmann Gergő alapította, akik korábban a Living Steel nevű heavy metál és az Unmuting Absolution modern metál zenekarban játszottak együtt. A közös zenélés során megismerték egymás zenei világát és munkamódszerét, majd 2020-ban úgy döntöttek, hogy új zenei projektbe fognak és házi stúdiójukban elkezdték felvenni első dalaikat. Elképzelésük a hörgős (scream) vokál dominanciáján, a deathcore és metalcore stílusból ismert vadságon és az atmoszferikus háttérdallamok nagy szerepén alapult. Olyan zenekarok hatottak a stílusukra, mint a Thy Art Is Murder, a Fit For An Autospy vagy a Bleed From Within. Első kislemezük Liberation címmel jelent meg 2021 elején. Második daluk megjelenését követően csatlakozott hozzájuk Gáspár Tamás basszusgitáron, majd Magvasi Bence dobossal vált teljessé a zenekar és készen arra, hogy élőben is bemutatkozzon. Első nagylemezük, a Hegemony már ebben a felállásban jelent meg. 2022-ben a zenekar bekerült a Wacken Metal Battle magyarországi ágának legjobb 10 zenekara közé és felléphetett a Barba Negra Music Hallban. Második nagylemezük 2023-ban jelent meg Waters címen a Metal.hu kiadó gondozásában, ekkor már Bajusz Róbert lett a zenekar új dobosa. Tavaly a Mhorai a Wacken Metal Battle magyarországi döntőjének összesített második helyét nyerte el ötvenkét zenekar közül. Ebből is látszik, hogy a deathcore csapat jó úton van a siker felé, július 29-én pedig a Gaerea vendégeként ismerhetjük meg őket a Dürer Kertben. Jegyek [2025.04.14.] Megosztom: