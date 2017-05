Gigantikus koncertarchívummal ünnepel fesztivál A Fishing on Orfű fesztivál egy majd’ 400 koncertet tartalmazó archívummal ünnepli jubileumát – a szervezők az elmúlt 9 év összes felvételét közzétették egy óriási videótár formájában. Az utóbbi években már közel minden koncertjét rögzítette az orfűi fesztivál – ami ezután sem fog változni. A Fishing on Orfű az évek során egyre nagyobb figyelmet fordított a fesztivál koncertjeinek rögzítésére. Évről évre gyarapodott a hanggal és képpel rögzített fellépések száma, hogy utólag is visszatekerhetőek legyenek az orfűi koncertélmények. A Fishing 10. szülinapja alkalmából végre elkészült a fesztivál nagy zenei archívuma az összes fellelhető hang- és videófelvételből, a kezdetektől egészen 2016-ig. Ezt teszik most közzé a szervezők, így kívánva boldog szülinapot közönségüknek – és mindenki másnak. A Fishing-archívum egyedülálló vállalás a maga műfajában. Talán nem túlzás azt állítani, hogy kulturális tekintetben is rendkívüli gyűjtés, hiszen az elmúlt 10 évből tesz hozzáférhetővé több száz koncertet, rálátást adva a hazai könnyűzene világára. Ráadásul egy csomó olyan zenekarról mutat felvételt, akik más fesztiválokon nem jutnak fellépési lehetőséghez. A cél mindig is a profin rögzített és az eredeti hangulatot visszaadó koncertfilmek készítése volt, az Archívum pedig egy élő, évről évre bővülő formátum lesz. Ahogy 2015-ben és 2016-ban, a Fishing ezután is majd’ az összes koncertjét rögzíteni fogja – egyedülállóként az országban, de talán az egész világon is. A nagy Fishing-archívum számokban:

– majd’ 400 felvétel

– 300 mozgóképes felvétel, 100 koncerthang

– 176 előadó

– 210 órányi zene – majd’ 9 nap lenne végighallgatni!

– a Víziszínpad 14 felvételét leszámítva az összes videó teljes koncert!

– legtöbb teljes koncert egy előadótól: 6 (Kiscsillag, Óriás, Quimby, Supernem)

– több, mint 30 zenekar szerepel 4 vagy 5 koncerttel Az Archívumban évenként lehet böngészni a koncertek között, 2012-től már színpadi bontásban is, de természetesen a keresővel az érdeklődők egy gombnyomással megtalálhatják kedvenceik összes felvételét. Érdekesség, hogy a hangfelvételek nagy részét Kálocz Tamás, a fesztivál főszervezője gondozta. A vágás oroszlánrészét Fekete Gyula vállalta Kálocz és Majoros Adrián mellett. A nagy Fishing-archívum IDE kattintva érhető el: [2017.05.19.] Megosztom: