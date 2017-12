Izgalmas újdonság - Sean Paul is feltűnik a Goldban Heti dalajánló. Sokak meglepetésére egy rendhagyó kiadvánnyal jelentkezik a bajszáról és bobma partidalairól ismert amerikai dj-producer. Valentino Khan olyan Grammy díjas előadóknak készített már zenei alapokat, mint T.I., Bruno Mars, 2 Chainz, Iggy Azalea, Tyga vagy Kid Sister.



Pályafutását Skrillex és kiadója, az OWSLA tette sínre és ehhez az együttműködéshez kapcsolódik 2015 egyik legtöbbet játszott parti himnusza is, a "Deep Down Low". Több megjelenéssel büszkélkedhet Diplo „Mad Decent" kiadójánál, sőt, a Major Lazer "Bubble Butt" című slágerét is együtt szerezték. Khan mindezidáig olyan előadókkal dolgozott együtt, mint a Flosstradamus, Wiz Khalifa, Paul McCartney, Carnage, a GTA, a Zeds Dead, a Bloody Beetroots vagy maga Skrillex. Ehhez az kiváló társasághoz csatlakozik most a „party veterán" Sean Paul is, akinek közreműködésével megszületett a moombahton alapokon pörgő „Gold" című új single. A friss track kellemes, nyarat idéző dallamával és Sean Paul összetéveszthetetlen hangjával a rádiók slágerlistáinak meghódítására készül. - magneoton - [2017.12.04.]