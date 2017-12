Kapcsolódó cikkek • A Földre szállt Angyal hazatért Kapcsolatok • Fábián Juli Béke Veled, Fábián Juli... - így búcsúztak a meghalt magyar énekesnő barátai Zenésztársai és barátai búcsúznak a december 16-án elhunyt, fantasztikus énekesnőtől, Fábián Julitól. Fábián Juli a szakma és a közönség által az egyik legtöbbre tartott magyar díva volt, aki a dzsessz és a pop műfajában számos sikeres produkció részese volt. 1980-ban született, zenei tanulmányait a Petőfi Sándor Általános iskola Ének-Zene tagozatán alapozta meg, ahol klasszikus zongorát is tanult. Később a Külkereskedelmi Főiskolán szerzett diplomát, amellyel párhuzamosan az Etűd Zeneiskolában sajátította el a dzsesszének alapjait. Tanárai Munkácsi Bea és Winand Gábor voltak. Két év énektanulás után felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz tanszakára, Berki Tamás tanítványaként.



Fábián Juli & Zoohacker 2015-ben stúdióalbumot jelentetett meg Shine címmel. Valamennyi nagy hazai nyári fesztiválon fellépett. M2 Petőfi TV oldalán is búcsúznak 37 évesen súlyos betegség után elhunyt az egyik legkedvesebb színpadi jelenség, egy igazi díva, a mindig pozitív és kedves Fábián Juli. Sokszor volt az M2 Petőfi TV képernyőjén a Random Trip, az Akvárium Stage Pass és a MÜPA koncertjei alkalmával. Az országos ismertséget 2012-ben kapta, amikor a Fábian Juli és Zoohacker formáció részt vett a Dal-ban a "Like A Child" című számukkal. Juli zenéjében örökké velünk marad...



Az énekesnő 37 évet élt "Fájdalommal tudatjuk veletek, hogy hosszan tartó, türelemmel és erővel viselt betegség után Juli ma délután elhunyt. Békésen távozott családja, barátai és zenésztársai körében. Nyugodj békében Juli, nagyon szeretünk és sosem fogunk elfelejteni!" - búcsúzott a szombaton elhunyt Fábián Julitól zenekara. Tabáni István is megrendült "Nagyon megrendített a mai hír, hogy sajnos egy kivételes tehetségű énekesnő, Fábián Juli távozott fiatalon az élők sorából. Egy kedves, szeretetre méltó embert ismertem meg Juli személyében. Szomorú és felfoghatatlan, ami vele történt. Nyugodj békében Juli." - írja az énekes. A Petőfi Rádió oldalán ezt írják: "A szakma és a közönség által az egyik legtöbbre tartott magyar díva volt. Nyugodjon békében!" "Jó utat, drága Juli. Amikor nyáron feküdtél a padon koncert előtt a backstage-ben, összeszorult a szívem, aztán láttam, hogy lenyomod a két órás bulit, és akkor azt kívántam, igen, te nyomd le a rákot is, így, ekkora energiával, bájjal, erővel, hanggal, és ne ő nyomjon le téged. Innen nézve most ő elvitt, de lehet, hogy szabad szárnyalásra hív éppen. You set yourself free..." - búcsúzik Palya Bea. Horányi Julival közös vacsorát terveztek... “Nagyon nehéz ez a rohadt szakma!” Cserháti Zsuzsa mondta ezt és milyen igaza volt. Julival sokat “szakmáztunk” mindig megállapítottuk, hogy hát igen, tényleg nagyon nehéz. De közben azt is mindig megbeszéltük, hogy milyen jó, hogy erről van kivel beszélgetni, hogy egymásnak panaszkodhatunk és tudjuk miről van szó. Ez a nehéz szakma hozott össze minket. Én első perctől mikor meghallottam Julit énekelni, imádtam és később, mikor megismertem ez az imádat csak nőtt bennem. Sokszor mondta: “Köszönöm Julikám, olyan jól esik a szereteted.” Szerettem volna segíteni, de nem tudtam...nagyon sajnálom, mert Juliból nincs még egy és soha nem is lesz. Terveztünk egy közös vacsorát, ez már nem fog összejönni, legalábbis ebben az életben, de hiszem, hogy találkozunk még! Addig is jó utat Julikám, szeretlek, hallgatom a kedvenc dalom tőled: Shine. Hallgassátok ti is, hiszen ez maradt nekünk! Fábián Juli



