Különleges jubileumi koncertre számíthatnak a rajongók - Interjú Kowalsky Balázs Gyulával

Először lép fel önálló nagykoncerttel a Papp László Budapest Sportarénában a Kowalsky meg a Vega. Az immár tizenöt éves zenekar a 2003-ban megjelent Pimasz Grimasz című albumuk megjelenése óta rengeteg változáson és sok kihíváson ment át. Immár megerősödve, az ország egyik legismertebb, és legszeretetteljesebb pop rock zenekaraként készülnek arra, hogy egy tökéletes koncerttel ajándékozzák meg a közönséget, február közepén. Arról, hogy miként és mennyit készülnek az előttük álló eseményre, a Kowalsky meg a Vega frontembere: Kowalsky Balázs Gyula mesélt a zene.hu-nak.

Idén lesz 15 éves a Kowalsky meg a Vega, ezt ünneplitek közel egy hónap múlva a Papp László Budapest Sportarénában. Miért pont most jött el az ideje ennek a koncertnek?

Igazából ezt nem mi határozzuk meg szerintem, hanem a körülmények. Az első nyolc-tíz éve a zenekarnak eléggé rögös volt. Rengeteg tagváltás, rengeteg változás volt a Kowalsky meg a Vega háza táján. Igazából az utóbbi öt vagy hat év volt, ami konkrétan végig felfelé, vagy előre ívelő pálya volt. Éppen ezért körülbelül két évvel ezelőtt kezdtünk el először komolyan gondolkozni azon, hogy valami apropó folytán, majd az Arénában is felléphetnénk. Addig ez álom volt. Most úgy néz ki, hogy valóban elkaptuk pont azt az időpontot, amikor ezzel már tényleg komolyan lehet foglalkozni. Ez látszik, hiszen egy hónap még hátra van az Aréna koncertig, de mindössze egy vagy kétszáz darab jegy maradt csak összesen.

Milyen érzés, hogy ez az álom most megvalósul?

Jó érzés. (nevet) Egyrészről jó érzés, másrészről viszont felelősséggel jár ez is. Azért ez több szempontból sem, csak egy következő koncert a sok közül. Itt és most mi is szeretnénk minden téren egy kicsit professzionálisabban tálalni azt, amiről egyébként eddig is beszéltünk a koncerteken.

Ez technikailag mit jelent pontosan?

Nem vagyok a technikai oldalnak a mestere, hiába vagyok most már harminc éve a színpadon. Azt tudom, hogy rengeteg cucc lesz. (nevet) Ez lámpákban is, különböző technikai felszereltségben, minden téren hatványozottan igaz. Sokkal több minden lesz, mint amit eddig én tapasztalhattam saját koncerteken, természetesen. Annyit lehet azért tudni, hogy ez egy egészen különleges koncert lesz, ebben a tekintetben is. Tehát a "show" része is ugyanúgy nagyon kigondolt és nagyon megfontolt pontosan azért, hogy tényleg a mondanivalóhoz igazodjon minden egyes rezdülése, de emellett ne legyen giccses sem. Nagyon figyelünk rá, hogy ne essünk át a ló másik oldalára csak azért, mert van bőven eszközünk arra, hogy valami egészen különlegeset alkossunk.

Ezt az egyensúlyt gondolom nem olyan könnyű megtartani.

Nagyon nehéz, és éppen ezért jó, hogy azok a szakemberek dolgoznak velünk, akik azért nem első bálozók, mint mi. A mi technikusaink között is vannak olyanok, akik már nagy produkciókkal dolgoztak többek között az Arénában is, meg a Broadway-től is, aki szervezi ezt az egész koncertet. Olyan szakemberek vannak körülöttünk, akik azért a segítségünkre vannak, ha mi véletlenül átesnénk a ló másik oldalára, csak azért, mert először csinálunk ilyet. Ilyenkor ők mindig az orrunkra koppintanak. Ahol meg olyan lehetőségeink vannak, amikkel mi még nem éltünk, mert nem tudjuk, vagy mert adott esetben még tapasztalatlanok vagyunk, ott felhívják a figyelmünket arra, hogy mit lehetne még csinálni. Én azt gondolom, hogy egy nagyon profi társaság, profi munkája lesz majd látható február 17-én.

Említetted, hogy nagy felelősség megvalósítani egy ilyen nagyszabású koncertet. Mennyit készültök? Mennyit próbáltok most?

Nem volt szokásunk olyan nagyon sokat próbálni, de nyilván egy zenekar igencsak sokat próbál, hogyha színpadra áll. Nálunk ez nem volt annyira jellemző. Most viszont volt majdnem egy féléves szünetünk, és pont abba menekültünk bele, hogy egyébként is nagyon sokat próbáltunk, mert nagyon hiányzott a munka. Rájöttünk, hogy mi ezt rettenetesen élvezzük is, ezért el is döntöttük, hogy majd még be kell iktatni plusz próbákat is. Nyilván a nyár az nagyon sűrű, ott nem tudunk még plusz próbákat is beiktatni, de rengeteget lehet tanulni, még most is, magukból a próbákból. Arról nem is beszélve, hogy nagyon nagy élmény, és sokkal izgalmasabb tud lenni maga az előadás is, hogyha tényleg ilyen felkészült az ember. Most nem csak arról beszélek, hogy tudja gyakorlatilag magát, az adott programot, hiszen ezen túl is nagyon sok szerepe van a próbáknak, ezért most tényleg rengeteget próbáltunk, és nagyon örülünk neki, mert meg is tarjuk ezt a szokásunkat.

15 év elég hosszú idő. Nektek ráadásul elég sok lemezetek megjelent ez idő alatt, számos videóklippel. A Kowalsky meg a Vegának a teljes életművét felöleli ez a koncert?

A legutolsó nagylemezünk tavaly októberben jelent meg. Ez a Kilenc címet viseli. Valóban, egyrészt sorlemez, tehát van egy teljesen új lemezblokkja, de van mellette egy teljes válogatás is. (Összesen 34 dalt tartalmazó dupla album – a szerk.) Gyakorlatilag az eddigi munkásságunknak az esszenciáját foglalja össze, ehhez hasonló lesz valóban a koncert is. Egyébként 99%-ban erről a lemezről lett kiválogatva ez a közel két és fél órás műsor is.





Lesznek meglepetések?

Lesz meglepetés. Pont most, január 17-én, szerdán jelent meg egy vadonatúj dal (A címe: Lehetetlen – a szerk.). Ez nincs is rajta a lemezen, értelemszerűen, élőben először pedig az Arénában lesz majd halható. Ez is például egy meglepetés, de ezen kívül is lesznek meglepetéseink. Nem is egy. Igaz, hogy nem lesz a klasszikus értelem vett sztár vendégünk, de lesz egy nagyon izgalmas pontja a koncertnek, amikor egy csodálatos hangú hölgy fog egy dalt előadni, egy olyan sráccal, akivel én annak idején, amíg szerzetes tanonc voltam a Krisnásoknál, együtt voltam. Én körülbelül háromnegyed évet töltöttem ott. Ő a mai napig Krisnás szerzetes, Somogyvámoson. Ő lesz az, aki gitározik, Timi pedig csodálatosan fog énekelni. Szebényi Danival hárman adnak elő majd egy olyan dalt, amit egyébként ismernek, de ez nem Kowalsky meg a Vega dal lesz. Ezen kívül is készülünk még meglepetéssel, ami most még titok.

Nemrégiben jelent meg egy másik új videó klipetek is, ami a Tizenötmillióból egy című dalhoz készült. Ehhez többek között egy lőtéren is forgattatok a Honvédelmi Minisztérium segítségével. Hogy jött ez az ötlet?

Igen. Alapvetően a reményt akartuk mi megfogalmazni, méghozzá abban a formában, hogy elgondolkozhattunk azon, hogy nemcsak annyi a világ amennyit az érzékeinkkel felfogunk belőle, vagy amennyit látunk ebből. Itt jön a kérdőjel. Pontosan ezért volt ilyen ez a story: Azzal indul az egész történet, hogy egy család elveszíti a kislányát. Teremtenünk kellett egy olyan szituációt, ahol az édesapa inkább csak klinikai halálban éli meg azt a lehetőséget, hogy egy köztes dimenzióban találkoznak. Ez a találkozás már egy felkiáltójel, az üzenetet illetően, hogy maga a létezés talán több mint egy ebben a testben eltöltött élet. Ehhez kellett megtalálnunk magához a történethez a szereplőket, a megfelelő hivatást, amiben felmerülhet az, hogy egyáltalán erre sor kerülhet egy ilyen találkozásra. Végül a katonák mellett döntöttünk. Nyilván eljátszhattuk volna mi magunk is, vagy haverokkal, de akkor egyrészt nem lett volna szakszerűen profi, eszközöket sem megfelelőeket találtunk volna, és úgy gondoltuk, hogy talán a történethez méltó lenne, hogyha tényleg, komoly emberek dolgoznának rajta. Indián (Galler András Indián rendezte a klipet – szerk.) is így kívánta, meg mi is így szerettük volna.

Szerencsére nagyon jó partnerekre találtunk abszolút egyrészt a Honvédségben, tehát magában a hadseregben, és a Honvédelmi Minisztériumban is, mert ugye nélkülük nem mozdulhatott volna semmilyen irányba ez a történet. A végeredményt meg már ismerjük. Tényleg nagyon jól sikerült, és tényleg csodálatosan dolgoztak egyrészt a katonák is, meg a technikai személyzet is.

Az biztos, hogy a „Tizenötmillióból egy” című dal is felcsendül majd az Arénában, ahogy az is, hogy azok, akik ellátogatnak 2018.02.17-én a Kowalsky meg a Vega, eddigi legizgalmasabbnak ígérkező koncertjére, különleges zenei élménnyel térnek majd haza.







Készpénzmentes Aréna!

Ahhoz, hogy a felejthetetlennek ígérkező koncert élményét ne árnyékolja be semmilyen apró kellemetlenség, érdemes tudni azt is, hogy a Papp László Budapest Sportaréna idén készpénzmentes lett. Ez azt jeleni, hogy csak bankkártyával lehet fizetni a büfében és a parkolóban is. Azok, akiknek nincs bankkártyájuk, vagy nem szeretnék azt magukkal vinni, a készpénzmentes fesztiválokhoz hasonlóan feltöltő kártyát válthatnak ki.

Az újévvel új, ingyenesen letölthető mobilapplikáció is elérhető, ami megkönnyíti a jegyek kezelését, hiszen ki sem kell nyomtatni őket, elég csak a mobiltelefonon tárolni az alkalmazás segítségével. Emellett előre megvásárolhatod a parkolójegyed, sőt még büfécsomagot is beszerezhetsz magadnak az új applikáción keresztül.

Suri Andi

[2018.01.20.]