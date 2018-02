Dorian Gray - "A saját ösvényemet magamnak akartam kitaposni.”" - interjú Kocsis Dénessel Januárban mutatta be a Budapesti Operettszínház Várkonyi Mátyás (zene és szöveg), Ács János és Gunar Braunke (szöveg), Dorian Gray című musicaljét. A darab Oscar Wilde Dorian Gray képmása című regénye alapján készült. Az interjúsorozat harmadik részeként Kocsis Dénest, a musical címszereplőjét faggattam a szerepről.

Wilde regénye kíméletlen őszinteséggel írja le a XIX. századi társadalom züllöttségét, ahol csak a külcsín és a hedonizmus számít. Dorian egy csinos és gazdag fiatalember, aki modellt áll festő barátjának. A festmény csodálatosan sikerül, szinte életre kel. Doriant megigézi a festmény és saját szépsége, ami az előbbivel szemben mulandó, így akár a lelkét is eladná, hogy a festmény öregedjen helyette. Kívánsága teljesül és Doriant egyre mélyebbre rántja a bűnben a tudat, hogy bármit megtehet következmények nélkül. A regényből 2009-ben zseniális film adaptáció készült Oliver Parker rendezésében, Ben Barnes és Colin Firth főszereplésével.



Olvastad a könyvet, láttad a filmet, vagy teljesen a saját elképzelésed alapján formáltad meg Dorian szerepét? Olvastam az Oscar Wilde regényt, láttam a 2009-es filmet, de a saját elképzelésem szerint formáltam meg a karaktert. Persze hatással voltak rám, de nem szerettem volna hasonlítani az előttem Doriant játszókra. Azért a musicalben máshogy történnek a dolgok, mint a regényben vagy a filmben, úgyhogy nem is lehet teljes párhuzamot vonni.



Láttad a Rock Színházas előadást (felvételről)?



A Rock Színházas előadásba csak bele-bele néztem, mert nem szerettem volna más által létrehozott megoldásokat látni erre a musical szerepre. A saját ösvényemet magamnak akartam kitaposni. Persze ez egy csapatjáték, együtt hoztuk létre az előadást, közösen választottuk az utat és azon kézen fogva mentünk végig.



„Nem szabad rendezőként előre tolakodnom, észrevétlen akarok maradni. Az a dolgom, hogy a színészeket végig vezessem azon az úton, amit szerepük szerint be kell járniuk.” – mondta Réthly Attila

Mennyire volt ez így és neked, színészként ez a fajta szabadság mit jelentett?



Attila is csapattag tudott lenni, nem akart főszereplővé válni. Jó kis (nagy) műhelymunka volt, örülök, hogy megtapasztaltam ezt a fajta színház csinálást is.



Mindent összevetve a Dorian Gray nem egy vidám darab. Milyen hangulatban telt a próbafolyamat?



Nagy szeretetben zajlott a munka, ha voltak is nézeteltérések, mindig megoldódtak. Mint egy jó családban. A darab hangulata pedig nem ránk kell, hogy hatást gyakoroljon. Persze akarattalanul is befolyásolhat, de igyekszem nem haza vinni a munkámat.

Milyen érzés, hogy két egykori Dorian Gray is van melletted a színpadon?



Homonnay Zsolt és Csengeri Attila (nekünk csak Csengusz) sokat segítettek nekem, mellettem álltak végig. Szerettem a közös munkát, biztonságban éreztem magam, egy pillanatig sem feszélyezett a jelenlétük. A színpadon kívül is jóban lettünk, tervezünk közös programokat is. Persze azért azt megkaptam többször, hogy: "Ha beteg leszel véletlenül, akkor Atti vagy Zsolti is szívesen ugrik be helyetted." Erre, reméljük, nem kerül sor, bár biztos vagyok benne, hogy most is csodálatosan énekelnék el.



Melyik jelenet van rád a legerősebb hatással és miért?



Nem emelnék ki egy jelenetet, hanem két fontos állomást inkább. Az egyik, amikor Sybil halálhírét meghozza Henry. Nehéz pillanat, mert itt Dorian választhat a rossz és a jó út között. És mivel már így is - úgy is bűnt követett el, amellett dönt, hogy a bűnös élvezetek irányába indul el, szövetségre lép a festménnyel, hogy ő vegyen el minden bűnt és rajta ugyanakkor ne látszódjon semmi. Fontos pontja a szerep jellemfejlődésének. A másik pedig amikor az előadás végén belátja, hogy nem jól döntött, megbánja, hogy elvitte őt ez az érzés. Hogy mi lesz Dorian Gray-el, azt nem árulom el. Nem akarom lelőni a végét azok előtt, akik még nem látták.



Mit jelent neked a Dorian Gray?



Ez az előadás számomra óriási kihívás és egyben megtiszteltetés. Örülök, hogy a színház vezetése bizalommal osztotta rám, nagy álmom vált ezzel valóra. Tulajdonképpen ez egy nagy mérföldkő az életemben, amiért csak hálás tudok lenni. Minden pillanatát élvezem, amit Dorian "társaságában" tölthetek, na, nem feltétlenül azért, mert rajta keresztül én is bármit megtehetek, de a határaimat mindenképpen ki kellett tolnom, a komfort zónámból ki kellett lépnem és ezt mind, úgy, hogy a körülöttem lévők támogattak és segítettek. Boldog vagyok, hogy ilyen kollégáim vannak és azért is, hogy ma Magyarországon én lehetek A Dorian Gray.





Az interjúsorozat következő részében kiderül, hogyan élete meg Csengeri Attila a próbákat, aki az ősbemutatón még Dorian, a mostani premieren már Basil, a festő szerepét öltötte magára. Audrey [2018.02.17.] Megosztom: