Januártól Dorian Gray a Kálmán Imre Teátrumban! Várkonyi Mátyás nagy hatású musicaljét, az Oscar Wilde kultikus regényéből készült Dorian Grayt 2018. január 19-én mutatja be a Budapesti Operettszínház. A '90-es években itthon és Európa szerte zajos sikert aratott alkotást most Réthly Attila állítja színpadra a Kálmán Imre Teátrumban, a címszerepben Kocsis Dénessel. Mellette ott lesznek a korábbi nagy elődök Csengeri Attila, ezúttal a festő és Homonnay Zsolt Lord Henry szerepében. November 27-én megkezdődtek a Dorian Gray próbái az Operettszínházban. A teátrum nagy adósságát törleszti azzal, hogy műsorára tűzi a magyar musical irodalom kultikus és talán egyik legértékesebb darabjának tartott művet, mondta a sajtó nyilvános eseményen Lőrinczy György főigazgató, aki több dolog miatt is szimbolikusnak tartja ezt a pillanatot. Egyrészt mert az ősbemutató a legendás Rock Színház nevéhez kötődik, melynek akkori tagjai közül sokan ma az Operettszínház társulatát erősítik, ezért a vezetés kifejezetten figyelt arra, hogy ők - név szerint Ullmann Zsuzsa, Nagy Bea, Oláh Tibor, Petridisz Hrisztosz, Papadimitriu Athina - a mostani produkcióban is szerepet kapjanak. Másrészt az előadásban színpadra állnak a korábbi legendás előadások Dorianjei is, a vendégként érkező Csengeri Attila, aki elsőként öltötte magára az örök ifjúságot és örök szépséget meghódítani vágyó fiatalember figuráját itthon és az óriási sikerű londoni előadásokban, valamint Homonnay Zsolt, aki a német nyelvterületeket érintő 60 előadásból álló német nyelvű turné címszereplője volt. Harmadrészt mind a londoni, mind a német vendégjáték produceri feladatait az a Pentaton Művész- és Koncertügynökség látta el, melynek ügyvezetője akkor Lőrinczy György volt. És végül a darab társszerzője, szövegírója, az ősbemutató rendezője, a színházi szakma emblematikus alkotója Ács János volt, aki a mostani előadást rendezőként jegyző Réthly Attila tanára volt a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Az pedig csak ráadás, hogy az egykori előadás koreográfusa, Imre Zoltán volt a mestere a mostani bemutató koreográfusának, Bodor Johannának. "Boldog és izgatott vagyok, hogy ebben a különleges térben játszhatjuk majd ezt a csodálatos történetet. Azért is tartom nagyon fontosnak a Dorian Gray bemutatását, mert ma már két olyan musicalt kedvelő generáció is van, aki ezzel a különleges művel még nem találkozhatott, ami azt a mindig aktuális kérdést feszegeti, hogy mit ér meg a művészi siker és mit a fiatalság egy ember életében. Azt gondolom, exponáltan erről fog szólni a mi előadásunk" - hangsúlyozta a főigazgató. Az olvasópróbán jelen volt a zeneszerző Várkonyi Mátyás, aki felidézte a darab születésének körülményeit. E szerint Gunar Braunke német musical szakértő, aki látva Várkonyi Sztárcsinálók előadását 1981-ben, adta a szerző kezébe Oscar Wilde regényét. "Elolvastam és azt mondtam, ebből nem lehet musicalt írni, tehát elvállalom. Szeretem a kihívásokat" - mesélte nevetve a komponista. Az ősbemutatót a Vígszínházban tartották 1990-ben, majd sokáig a Thália Színház repertoárján szerepelt. "Fantasztikus élmény volt ezzel a nagyon kifinomult, intellektuális művel foglalkozni. Nem szokásos musical téma és nem is könnyen emészthető. Viszont úgy látszik, valami mégis van benne, ha ennyi idő után is fent maradt és az Operettszínház most műsorára tűzi." Várkonyi Mátyás az új bemutatóhoz felfrissítette a szövegeket és újra hangszerelte a muzsikát, Csengeri Attila pedig kapott egy teljesen új számot. A 14 fős zenekar, melyet Kovács Adrián dirigál, a színpad melletti emeleti páholyban helyezkedik majd el. Réthly Attila negyedik alkalommal dolgozik az Operettszínházban. Olyan nagysikerű előadások fűződnek a nevéhez, mint A nők az idegösszeomlás szélén, az Amerikai komédia és az Én és a kisöcsém. Ezúttal azt tartja legfontosabbnak, hogy rendezőként a háttérben maradjon. "Ezt a művet elég megszólaltatni, mert önmagában is hat és csodálatos. Nem szabad rendezőként előre tolakodnom, észrevétlen akarok maradni. Az a dolgom, hogy a színészeket végig vezessem azon az úton, amit szerepük szerint be kell járniuk"- magyarázta a rendező, majd Oscar Wilde sorait idézte: Minden művészet haszontalan. Nem a művészet utánozza az életet, hanem az élet a művészetet. "Ez egy izgalmas gondolat és ezzel csatlakoznék főigazgató úr bevezetőjéhez, vagyis hogy mi mindent fog még ez az előadás önmagán túl óhatatlanul boncolgatni ebben a különleges alkotói pillanatban" - zárta szavait Réthly Attila. A Budapesti Operettszínház januári bemutatójának címszerepében Kocsis Dénesmutatkozik be. Homonnay Zsolt Lord Henry Wotton, Csengeri Attila a festő, Basil Hallward karakterét formálja meg. Sibyl Vane fiatal színésznőt Gubik Petra kelti életre, édesanyját Janza Kata, bátyját Pesák Ádám alakítja. Queen Britannia a színház legendás primadonnája, Kalocsai Zsuzsa lesz. Petridisz Hrisztoszt, Vásári Mónikát, Braga Nyikitát, Papadimitriu Athinát és Dézsy Szabó Gábort több szerepben is láthatják majd a nézők. Díszlettervező Túri Erzsébet, jelmeztervező Velich Rita, zenei vezető Kovács Adrián.



Oscar ​Wilde klasszikus kisregényének hőse a gazdag, gyönyörű és naiv fiatalember, Dorian Gray örökké szép és fiatal akar maradni és ezért még a lelkét is eladná. Miután egyik barátja megfesti portréját, a fiú csak azt fájlalja, hogy az ő szépségét az élet és az idő hamar lerombolja majd, míg a képe örök marad, s azt kívánja, hogy bárcsak ez fordítva lenne. Kívánsága teljesül… Budapesti Operettszínház [2017.12.04.] Megosztom: