Dorian Gray - "a főnix madár, ami újra és újra feltámad”" - interjú Várkonyi Mátyással Januárban mutatta be a Budapesti Operettszínház Várkonyi Mátyás (zene és szöveg), Ács János és Gunar Braunke (szöveg), Dorian Gray című musicaljét. A darab Oscar Wild Dorian Gray képmása című regénye alapján készült. Az interjúsorozat első részeként Várkonyi Mátyást, a musical zeneszerzőjét és szövegíróját kérdeztem a darab történetéről és a hozzá fűződő érzéseiről.

Wild regénye kíméletlen őszinteséggel írja le a XIX. századi társadalom züllöttségét, ahol csak a külcsín és a hedonizmus számít. Dorian egy csinos és gazdag fiatalember, aki modellt áll festő barátjának. A festmény csodálatosan sikerül, szinte életre kel. Doriant megigézi a festmény és saját szépsége, ami az előbbivel szemben mulandó, így akár a lelkét is eladná, hogy a festmény öregedjen helyette. Kívánsága teljesül és Doriant egyre mélyebbre rántja a bűnben a tudat, hogy bármit megtehet következmények nélkül.



Múlt héten mutatta be az Operettszínház a Dorian Grayt. Engem teljesen lenyűgözött az előadás zenéje és a történet. Mondana pár szót a darab születéséről? 1988 nyarán megkeresett Gunar Braunke német újságíró és musicalrajongó, hogy van egy téma ajánlata, Oscar Wilde: Dorian Gray képmása című kisregénye. Megszereztem a könyvet Kosztolányi Dezső fordításában, elolvastam és megtetszett az ötlet. Braunke, aki maga is foglalkozik librettó írással, küldött nekem a regény alapján összeállított, angol nyelvű, jelenetekbe rendezett kivonatot. Lefordítottam magyarra és elkezdtem írni a zenét. Egy idő után azonban megakadtam, mert a témában összetettebb, mélyebb dramaturgiai feszültséget éreztem, mint az angol nyelvű átiratban. Úgy gondoltam a (huszadik) század végén komolyabb kérdéseket vet fel Oscar Wilde legismertebb klasszikusa. Ekkor megkerestem Ács Jánost a legendás Kaposvári Színház sztárrendezőjét, hogy elvállalná-e a rendezést. Elolvasta az általam készített fordítást és igent mondott. Egy feltétele volt csupán, alkotóként részt kíván venni a mű végső megvalósulásának folyamatában. Elfogadtam az ajánlatát, és nekikezdtünk a munkának. Ács Jani segítője Vörös Róbert, dramaturgként vett részt a munkában. Jani ötlete volt, hogy erőteljesebben jelenítsük meg a műben az operai elemeket, zenében is kifejezve a szereplőkben lejátszódó érzelmi és lélektani folyamatokat. (Ács ebben az időszakban a Magyar Állami Operában rendezett). A Rock Színház, aminek igazgatója voltam, a Nyomorultakat játszotta vendégként a Vígszínházban, ezért kapóra jött a lehetőség, hogy ott legyen a darab ősbemutatója. A következő évadban átköltöztünk az Arizona (ma megint Thália) színházba, a nyár folyamán átdolgoztuk a darabot az addigi előadások tapasztalata alapján játszottuk tovább. 1995- ben Londonban angol nyelven is bemutattuk a Dorian Grayt, a kilencvenes években a Heillbronni Színház német nyelvű előadása után a Rock Színházzal több, mint 50 előadást tartottunk Európa nyugati országaiban mi is, németül. A 90-es évek sikerei után nem volt látható a Dorian Gray. Mi lehet ennek az oka? Egyik ok a Rock Színház megszűnése volt, a másik a show-buisness típusú musicalek térhódítása és a komolyabb mondanivalójú témák és a színházi igényességnek teret engedő üzleti szemlélet háttérbe szorította a gondolkodásra késztető ötleteket. A darab nehéz, komoly feladatot ró az énekesekre, és nemcsak zenei-hangi szempontból, de színészi megformálás miatt is. Csak élőzenével adható és ennek az elvárásnak csak kevés színház képes megfelelni



A mostani bemutatóhoz leporolta a művet, mennyire írta át a szöveget és a zenét, miért érezte ezt szükségesnek? A Dorian több átdolgozáson, mondhatnám érési folyamaton esett át, az idegen nyelvekre való fordításoknál (angol: Duncan Shiels, német: Michael Kunze és Gunar Braunke). Egyszer kb. tíz éve már szóba került egy új előadás megvalósítása az Operettszínházban, akkor már dolgoztam rajta, de az igazi újjászületés másfél éve kezdődött. Áttekinthetőbb, világosabb dramaturgia szerkezet kialakítása volt a célom, írtam négy új dalt (Azt mondom, édes.(Sybil szerelmi éneke), eredeti Oscar Wilde költeményre; Hova tűnik az ihlet (Basil kesergője); Mrs. Vane szelleműző mágiája és Mr Isaacs halála.). Megtisztítottam a darabot a misztikum megtartása mellett a "lila gőztől", és a nehezebben énekelhető prozódiáktól. És több lett humor is.



Mennyiben más a mostani rendezés, mint a Rock Színházas? Réthly Attila rendező Ács János zenés mesterség tanítvány volt, ezért nagyon érzékenyen nyúlt a témához, sokat tipródott, amire rátalált a darab lelkére. Ebben méltó társa volt Bodor Johanna, aki a színpadi mozgást készítette, ő Imre Zoltánnál kezdte táncosi pályáját, (Imre Zoli az eredeti bemutató koreográfusa volt). A munka folyamán "nagy párossá" értek, nagyon sok eredeti ötlettel, érzékeny beleéléssel vitték színpadra a művet. Komoly részük van a mostani sikerben.



Melyik jelenet van önre a legerősebb hatással és miért? Sok jelenetet szeretek ebben az előadásban, igazán azok állnak közel a szívemhez, ahol a valóság és az ezotéria határán zajlik a történet, (Temető jelenet, Ópium barlang, Dorian utolsó imája) ezek igazi színházi pillanatok. Na és persze a színészek és a csapat minden egyes ihletett jelenléte a Kálmán Imre Teátrum színpadán.



Mit jelent önnek a Dorian Gray? Egy jelentős időszaka alkotói munkásságomnak, a főnix madár, ami újra és újra feltámad.

A totális zenés színház, ami valószínűleg túl fog engem is élni.



Az interjúsorozat következő részéből kiderül, hogyan viszonyul Gubik Petra Dorian Gray-hez.



Audrey



