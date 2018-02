Forró klippel jelentkezett a magyar tehetség - nézd meg premier előtt nálunk A Star Academy felfedezett “vágykeltő” Valentin-napi videoklipes ajándéka Az Ed Sheeran kinézetű (vörös hajú, szemüveges) Kertész Iván sokoldalú énekesként bizonyított annak idején a Star Academy tehetségkutatóban, ahol egészen a döntőig jutott és negyedikként végzett. Hosszú hallgatás után „Hagyd magadon” címmel elkészítette (nem mindennapinak mondható) első saját dalát, amihez egy fülledt videoklipet is forgatott. Az első taktusokat hallván és a klip képi világát látván akár azt is mondhatjuk, hogy végre megszületett egy magyar nyelvű, tuti sztriptíz dal. Ha belegondolunk, ez idáig talán ez az első és egyetlen olyan „vágykeltő” magyar zene, amire ezentúl magyar nők ezrei dobhatják majd le a ruhájukat. (A fülledt, dallamos szerzemény zenéjét Hársházi Szabolcs zeneszerző és zenei producer szövegét pedig Kotsy Krisztina dalszövegíró jegyzi.) Aki követi Ivánt a hivatalos közösségi oldalán az már 2017 évvégén értesülhetett arról, hogy az idei évtől egy kiadói szerződésnek köszönhetően „magasabb sebességbe kapcsol” a fiatal tehetség, hisz folyamatosan saját dalokkal szeretné eztán megörvendeztetni közönségét… A dal és a videoklip hivatalos megjelenése Valentin-nap, de Iván Kiadójának jóvoltából a ZENE.HU olvasói már most - egy nappal a Február 14.-i hivatalos megjelenés előtt – megtekinthetik itt: Végezetül, akiben van némi spiritusz és rendelkezik minimális tánctudással, az igazi meglepetést szerezhet eztán párjának Iván vágykeltő, lüktető dallamaira mozogva Valentin-napon és az év bármely napján is ezentúl… [2018.02.13.] Megosztom: