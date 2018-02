A kazetta túloldalán - Tankcsapda B oldal turné Gödöllőn A világ disco! – kezdte a koncertet rögtön egy elég erős nótával a zenekar február 9-én este a gödöllői Trafo klubban, és a hangulat végig csak fokozódott. Igen, mindenki jól olvasta: egy alig párszáz fős klubban kaptuk el a B-oldalas számokat leporoló zenkart az exkluzív garázsrock turnéjuk második állomásán. Spoilerveszélyes utazás elsőkézből (sorból) a kazetta kevésbé kopott oldalára. Alacsony belmagasság, három raklap magas színpad, és állott sörszag fogadott, amint leértünk az alsó koncertterembe, és rögtön egy átlag Tankcsapda buli 10. sorába csöppentünk, ahonnan, ha akartunk volna sem tudunk hátrébb menni – persze minek is akartunk volna? Az emberfia eleinte persze meg van kicsit zavarodva, hogy Tankcsapda? Itt? What? – hiszen pont az ellenkezőjét kapod az arcodba, mint amit az elmúlt évek koncertjein: egyre nagyobb stadionok, különleges színpad- és fénytechnika helyett egy kis visszalépést a múltba: hamisítatlan, életszagú klubkoncertet. De nincs időd ezen gondolkozni, mert az érzés, hogy kb. a Punk & Roll lemezbemutatóján vagy egy pillanat alatt elkap, és visz is rendesen a koncert végéig. Az ötlet maga tényleg zseniális: lássuk be nem sok banda veszi a fáradtságot, hogy kis közönség előtt kapja elő egy 14 állomásos turné erejéig a régen a B oldalra csúszott – ennek ellenére kultikus rajongás övezte – számait. Ugyanakkor az összeállítás szerencsére nem ment át a fiatalság és a punk-korszak siratásába, és nem csak nosztalgia-dalok voltak terítéken – bőséggel akadtak nóták az újabb albumok „B-oldalairól” is (ha lenne…). A soha, vagy nagyon ritkán játszott dalokat nem kis előkészítő munka és próbálás lehetett hallgatható állapotba hozni – nyilván senki keze nem állt rá elsőre a 10-20 éve nem játszott riffekre. Ehhez képest full respect a csapatnak, hogy ilyen szórakoztató műsort és setlistet sikerült összerakni a rendhagyó turnéra. És a recept kérem szépen tökéletesen működik! Soha nem gondoltam volna, hogy olyan Csapda-számokat fogok még élőben hallani, mint a Van Ördög, van Isten, a Vezér, Az utca túloldalán, a Kapd el (!!), vagy a 14 – amelyikbe én is már akkor bele voltam zúgva, amikor még nem voltam tizennégy, és a discman-en szólt a kenutúrán este a rákendroll… A válogatott klasszisokra csak ráadás, hogy Lukácsék közben karnyújtásnyira játszanak tőled, a kordonozás tényleg minimál, egy hosszabb kezű rocker simán belepenget Sidi szólóiba. Máskor örülsz, ha jobb esetben nagymamád csontberakásos színházi távcsövével elkapod őket a színpadon, most meg itt fűrészelik egy méterrel előtted a gitárt, a meghajlásnál tömegbe dobott pengetőt pedig feltartott kézzel méterről kapod el Gentlibe, egy pacsi kíséretében Fejes Tomitól – na ilyet sem bármelyik TCS koncerten élsz át. A gödöllői buli a kabalajelleggel Debrecenből startoló turné második állomása volt, a lelkesedés is szerencsére ehhez igazodott, így nem volt nehéz tartani az egy sör egy szám tempót sem. Nem csoda, hogy a jegyek már hetekkel a koncert előtt elfogytak. A B-oldal turné állomásai igazi keményvonalas, beleállós, különkiadású Tankcsapda koncertek. És bár szívből reméljük, hogy lesz még szerencsénk ilyenhez, nem számítunk arra, hogy gyakran ebben a felállásban fog játszani a zenekar, úgyhogy érdemes a maradék állomások egyikét akár hosszabb utazás árán is elkapni. Akiknek ajánljuk: a végig tombolt majd két óra lezárásaként, utolsó erejükkel a Pogo-ra „nemegytáncolni” vágyóknak. Akiknek nem ajánljuk: A popcornnal és alkoholmentes sörrel az ölükben a stadionok lelátóinak magasabb fertályain mindig fellelhető, kényelmesben üldögélő Tankcsapda-hesszturistáknak – ez most kivételesen tényleg nem az a hely, ahol az éves „van-e még hangja Lukács Lacinak” ellenőrzést érdemes megtartani a gyerekekkel. KRZ Képekért klikk a következő oldalra.

