Lemezbemutató koncerttel jön a furcsa nevű Voodoo Papa Duo A Remete című hanganyagot május 3-án mutatják be a közönségnek Budapesten. Remete címmel elkészült a Voodoo Papa Duo első lemeze, a hanganyagot május 3-án mutatják be a közönségnek Budapesten, az Ellátóház nevű szórakozóhelyen - hangzott el az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában. Az együttes tagja Szert Zsigmond, aki szájharmonikán és dobon játszik, valamint Fejér Simon Pál énekes, dalszerző, aki akusztikus és elektromos gitárokon zenél.



A zenekar tagjai szerint első albumukat a zenei sokszínűség jellemzi, a blues mellett a népzenei motívumok is megjelennek rajta. Szert Zsigmond elmondta, hogy a címadó dal régi kedvencük.



Az együttes saját szerzemények mellett a 60-as-70-es évek Rythm&Blues csemegéiből is szívesen játszik. A szerzői kiadásban megjelenő albumon saját számaik mellett egy Doors-dal is hallható.



A lemezbemutató koncerten közreműködik Ferenczi György és Szokolay Dongó Balázs, az estet pedig Demény Gergő gitáros nyitja meg a Dob utcában. MTI [2018.04.24.]