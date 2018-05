Nagy X-faktor bejelentések - ők lesznek a 2018-as mentorok Teljes az X-Faktor mentorcsapata és az is kiderült, ki lesz az idei show műsorvezetője. Radics Gigi 2018-ban is mentor az X-Faktorban A titokzatos promófilmeknek köszönhetően – ahol a női mentor fejét egy televízió takarta ki - sokáig folytak a találgatások arról, ki lesz az X-Faktor női mentora 2018-ban. Ám, aki szemfüles volt, annak egyértelmű lehetett, hogy ByeAlex, Gáspár Laci és Puskás Peti mellett idén is Radics Gigi segíti az énekesek, zenekarok és duett formációk útját a tehetségkutatóban. Gigi nemrég tért haza Amerikából és első útja mentortársaihoz vezetett, hiszen már zajlanak az castingok és a versenyzők hamarosan a mentorok előtt bizonyíthatnak. Az RTL Klub Reggeli című műsorának csütörtöki adásában pedig az is kiderült, hogy Kiss Ramóna idén is csatlakozik a X-Faktor csapatához, hiszen 2018-ban ismét ő lesz a show háziasszonya. A mentorszékek tehát már megteltek, a színpadon azonban még van hely. A műsor készítői továbbra is várják olyan énekesek, zenekarok jelentkezését, akik úgy érzik, bennük van az a bizonyos X. [2018.04.26.] Megosztom: