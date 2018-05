Hoppá! Batánovics Lili új klipjében kigyúrt pasik is feltűnnek Edzés közben, izmos férfitestek közt énekel a bimbózó szerelemről az X-Faktor felfedezettje, a legújabb videoklipjében. Ez a videoklipes dal egy szerelmi önbizalom bomba! - Mindez talán nem is véletlen, hisz Batánovics Lili azon hírességek közé tartozik, akik kampányolnak az önelfogadásért.



Kiemelten fontosnak érzi, hogy zenéjével üzenetet közvetítsen és pozitívan befolyásolja az emberek önértékelését. 2017 év elején több sajtóorgánum is beszámolt arról, hogy egy önértékelési gondokkal küzdő fiatal rajongóját egyenesen az öngyilkosságból rántotta vissza dalaival.



Az R'n'B, reggae és pop műfajok kiváló fúziója lett zeneileg a "Kezdő" című slágergyanús szerzemény, amely az online zeneáruházakban és streaming szolgáltatóknál 2018. április 30-tól érhető el. A digitális kiadványon a "Kezdő" című videoklipes címadó dalon kívül található még egy bonus track is "Exek" címmel - tudtuk meg Lili Facebook oldaláról. A videoklip elkészítését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. [2018.04.28.]