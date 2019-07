Az irigyeinek üzen új dalában Batánovics Lili - Hallgasd meg az elsők közt! Nem szól be durván, de finoman útbaigazítja pár gondolattal új dalában irigyeit az X-Faktor egykori versenyzője. Batánovics Lili bő egy év után új dallal jelentkezett. A mindig vidám, teltidomú énekesnő tavaly áprilisban jelentetett meg legutóbb kislemezt, rajta két saját dallal. Bár bizonyos televíziós zenecsatornákon és rádiókban találkozhatunk sűrűen Lili korábbi dalaival és klipjeivel, de ennyi idő után már épp itt volt az ideje, hogy előrukkoljon valami újdonsággal… A "Neked is jár" című új dalához Lili egy szelfi videoklipet is készített. Az énekesnő menedzsere, Hársházi Szabolcs (aki a dal zeneszerzője és producere is) elárulta, hogy a dal hangulatához és mondanivalójához egy ilyen stílusú képi megjelenést éreztek a legjobban passzolónak…



