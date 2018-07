Jazzpiknik 2018 - Augusztus elején indul a hetedik 3 nap, 20+ zenei produkció, jazz, bor, buli, Balaton. 2018-ban is irány Paloznak! Az eseményt augusztus 2 és 4. között tartják. Jamie Cullum / SOUL II SOUL ft Jazzie B & Caron Wheeler / Electro Deluxe / Kraak & Smaak Live Band / Geszti+Jazz+Az+Lányok Aki a nyár leghangulatosabb fesztiválját keresi, évek óta Paloznakon találja magát. A Paloznaki Jazzpikniken a fűben ülős, napsütéses délutáni koncertektől a klubhangulaton át a „nagykoncert” élményig minden megvan, csak éppen közben ki sem kell mozdulnunk az apró, de annál színesebb balatoni faluból. 2018-ban itt az idő, hogy egy karnyújtásnyira a vízparttól együtt hullámozzunk Jamie Cullum hol őrült, hol elringató zongorajátékára, elkalandozzunk a funky, a swing és a hiphop világába a hihetetlenül energikus Electro Deluxe-szal, vagy táncoljunk a Kraak & Smaak electro-funk slágereire. Itt lesz egy igazi jazz és soul klasszikus, a Grammy-díjas SOUL II SOUL ft Jazzie B & Caron Wheeler csapata, és a Geszti+Jazz+Az+Lányok is egyedi felállással, különleges produkcióval. 3 nap, 20+ zenei produkció, jazz, bor, buli, Balaton. 2018-ban is irány Paloznak! A Jazzpiknik 7. évét a nulladik napon a kétszeres Golden Globe-díjas Jamie Cullum nyitja nagykoncertjével az augusztusi csillagos ég alatt. Az igazán sokoldalú és lüktető energiájú zenész remélhetőleg Paloznakon is felugrik majd zongorája tetejére, ahogy az már védjegyévé vált. A sort pénteken és szombaton izgalmas nemzetközi és hazai előadók folytatják. A pénteket a Grammy-díjas SOUL II SOUL ft Jazzie B & Caron Wheeler és a báránybőrbe bújt funkos groove-os farkasfalka, az Electro Deluxe erősíti. A brit SOUL II SOUL-nak olyan legendás számokat köszönhetünk, mint a “Keep On Moving” vagy a “Back To Life” – mindkettő erősen dallamtapadás-gyanús – frontemberüket, Jazzie B-t még az angol királynő is kitüntette zenei munkásságáért. Az Electro Deluxe formációnak igazán az élő fellépésekben van az ereje. Zenéjük fokozatosan vált a könnyed electro hangzásból tömény jazz és a funk piszkos keverékévé: dögös ritmusok, listavezető slágerek, vintage hangszerelés. A Jazzpiknik szombati napjának sztárjai a Kraak & Smaak Live Band és a Geszti+Jazz+Az+Lányok produkció. „A jó közönség elég művelt és kicsit spicces” – mondta Geszti Péter utalva arra, hogy a Balaton mellett fellépőként és közönségként is mindig nagy élmény egy koncerten résztvenni. „A piknik szombatjára fúvós szekcióval egészülünk ki, és több, máshol nem játszott dallal is készülünk. Lesz egy meglepetésünk is, eljátsszuk az egyik bossa-novánkat, amit nagyon szeretek. És itt lesznek a „lányok” is: Váczi Eszter, Behumi Dóri és Kozma Orsi” – mesélte Geszti Péter a koncertről. A Kraak & Smaak Live Band neve a „ropogós és finom” kifejezést rejti, ami zenei újításukra utal: fellépéseiken keverik az élőzenét és a DJ-szetteket. A stílusában nehezen behatárolható zenekar mindenből a legjobbat válogatta össze: acid jazzből, hiphopból, soulból, funkból, house-ból. Mindegyik tökéletes hozzávaló egy csillagos augusztusi estéhez. Fábián Juli szerepe mindig is fontos volt a piknik életében, Juli része volt és marad a fesztiválnak, az első teltházas koncertet ő adta. Idén a szervezők koncerttel és színpaddal is emlékeznek az énekesnőre, aki sajnos már nem lehet köztünk. a nagykoncerten közreműködnek: Zoohacker & Random Trip Allstars feat. Tóth Vera, John Whitfield (USA), MC Kemon, Carl Avory (UK), Micheler Myrtill. Teljes lett a magyar fellépők listája is. Csütörtökön a Jamie Cullum nagykoncert előtt fellép a Radics Gigi és a Finucci Bros Quartet, akik Beyonce dalokat hoznak jazzesebb, swingesebb köntösben. Quincy Jones nemrég Radics Gigit a világ 10 legjobb énekesnője közé sorolta – Paloznakon is biztosan varázsolni fog. Itt lesz a Soul Surge, Kollányi Zsuzsi és Dr. Echo duója, a Muck Éva trio, a 2015-ös év női basszusgitárosa az USA-ban, Malek Andrea, az Indigó, a Várallyay Petra trió, a Pankastic, Ruby Harlem, Tandi Flóra és zenekara Sinha Róberttel, Antonia Vai és a Shaibo is. A Tájház udvarán helyet kapó Fábián Juli Színpadon klubhangulatra és erős hazai zenei felhozatalra lehet számítani. A Taittinger Jazz és Pezsgőbár színpadon a mediterrán jazzé a főszerep, míg a Sáfránkert Vendéglő előtti Audi Stage-en jazzformációk és DJ-k adják a hangulatos aláfestést. A nemzetközi sztárvendégek mellett válogatott hazai fellépőket hívtak a piknik házigazdái: itt lesz a Soul Surge, Kollányi Zsuzsi és Dr. Echo duója, Muck Éva, a 2015-ös év női basszusgitárosa az USA-ban - a sor folyamatosan bővül. És persze marad a vidéki hangulat, a legjobb balatonfüredi és csopaki borok, díszletnek pedig a Balaton közelsége, a szőlősorok, a kis utcácskák és a fehérre meszelt, Balaton-felvidéki házak. A Jazzpiknik házigazdája a Homola Pincészet és a Sáfránkert Vendéglő, de a piknik nem piknik további hozzávalók nélkül! A piknikhangulatot piknikkosarak, behűtött borok és plédek teszik teljessé. A fesztivál borkínálatának alapját a házigazda Homola Pincészet borai adják, emellett kaphatók lesznek a környékbeli pincészetek válogatott borai is. A gasztronómiai kínálat összeállításában a Food Truck Catering nyújtott segítséget. Jön a Pola Pola, a Céltorony BBQ, az á table!, a Cupákos, a Lilipop Cukrászda, a Waffel Land, a Paneer, a Meat & Sauce, a Kanálgép, a környékről pedig itt lesz többek között a Tekeresvölgyi Sajtműhely és az Arácsi Cukrászda. A Jazzpiknik a VeszprémFesttel koprodukcióban kerül megrendezésre, rendező partner a Paloznaki Önkormányzat. A program a Mol Nagyon Balaton programsorozat része. Idén is lehet majd TukTukokkal közlekedni a helyszínek között, a kis motorok már a fesztivál védjegyévé váltak. Délutánonként interaktív gyerekprogramokkal várják a kicsiket! Mivel Paloznak egy kis falu, így szállásokat a környékbeli településeken érdemes nézni. A szervezők a programok előtt és után piknikbuszokat indítanak Balatonfüred és Alsóörs-Balatonalmádi-Balatonkenese irányába, de Veszprémbe is könnyen el lehet jutni taxival. [2018.07.21.]

