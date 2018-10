Mutatjuk Rita Ora újdonságát - íme a Let You Love Me Vadonatúj kislemezzel borzolja a kedélyeket Rita Ora, ami a november 23-án megjelenő, „Phoenix” című, második stúdióalbumának izgalmas előfutára. A „Let You Love Me”-hoz egy házibuliban forgatott videóklip is készült, ami jelenleg a 11. legnépszerűbb videó YouTube-on, és már közel 4 millióan látták péntek óta. Az egzotikus szépségű énekesnő igazán sikeres évet tudhat maga mögött: legutóbbi 5 kislemeze több mint 1,3 milliárd streamlejátszást generált a Spotify-on, fergeteges európai turnéjára pedig minden jegy elkelt. Idén nyáron 33 különböző helyszínen adott felejthetetlen koncertet, köztük a Balaton Sound nagyszínpadán, ahol a fesztivál egyik legizgalmasabb fellépője volt. A több mint 7 millió single eladást generált brit popsztár nemzetközi slágerei, mint a „Your Song”, az „Anywhere” vagy a legújabb „Girls” egyértelműen a szigetország egyik legsikeresebb és legkeresetteb női előadójává tették Ritát, hamarosan pedig egy újabb nagylemezzel emeli hírnevét a következő szintre. „Igazán boldog vagyok, hogy a „Phoenix” végre megjelenik. Nagyon büszke vagyok erre az albumra és izgatottan várom, hogy a közönség is hallja, min dolgoztam az elmúlt időszakban. Óriási köszönet mindenkinek, aki részt vett velem ezen a zenei utazáson!” – nyilatkozta az énekesnő. Az új single egy pulzáló pophimnusz, amelyben Rita párkapcsolati bizonytalanságait tárja elénk. A „Let You Love Me” a popsztár eddigi legszemélyesebb felvétele, amelynek Rita ezúttal társszerzője is. [2018.10.15.] Megosztom: