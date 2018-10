Kapcsolatok • Mark Knopfler Mark Knopfler visszatér Budapestre Mark Knopfler, a világ egyik legjobb gitárosa 6 év szünet után vadonatúj turnéjával visszatér hozzánk, 2019. július 9-én ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában! Mark Knopfler, minden idők egyik legsikeresebb előadója, hosszú kihagyás után újra turnéra indul Down The Road Wherever címmel megjelenő új albuma anyagával, amelyet a legnagyobb szóló sikereivel és a legendás Dire Straits slágerekkel egészít ki. A koncertkörút áprilisban indul Barcelonában, az európai etap júliusban zárul Veronában, majd augusztus – szeptember folyamán az észak-amerikai kontinensen folytatódik. A magyar rajongók számára jó hír, hogy Mark Knopfler turnéja ezúttal sem kerüli el országunkat, 2019. július 9-én a Budapest Arénában ad koncertet a Dire Straits egykori vezetője. Mint a világ egyik legnagyobb gitárosa, Mark Knopfler több mint 120 millió albumot adott el a Dire Straits korai éveitől mostanáig. A többszörös Grammy-díjas énekes és zeneszerző csípős szövegeit és merész gitártechnikáját kombinálva alkotta meg a Dire Straits nagy slágereit, a Money For Nothing, Sultans Of Swing, Romeo And Juliet vagy a Walk Of Life dalokat. Producerként közreműködött Bob Dylan és Randy Newman albumainál is, csakúgy, mint számtalan filmzenéje esetében. Down The Road Wherever című kilencedik szólóalbuma november 16-án jelenik meg. „A dalaim azért készülnek, hogy előadjam őket. Imádom az egész folyamatot, dalokat írni egyedül, felvenni őket a bandával, de az egészben a legjobb, élőben játszani őket a közönségnek. Szeretem az egész cirkuszt, városról városra utazni, a többi zenésszel együtt létezni, ez számomra igazi öröm. Most is nagyon várom már!” - nyilatkozta Mark Knopfler új turnéja kapcsán. Mark Knopfler július 9-i budapesti koncertjére a jegyek elsőként a hivatalos Fan Club tagok számára elérhetők október 29-én 10 órától. A regisztrált Live Nation tagok október 31-én 10 órától tudnak belépőket vásárolni, míg a teljeskörű jegyeladás november 5-én 10 órakor indul majd a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon keresztül. A koncertre kizárólag ülőjegyek vásárolhatók. Mark Knopfler előzenekar nélkül, pontosan 20 órakor lép majd színpadra. [2018.10.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitároktatás Budapesten (VII. kerület) tanár [2018.10.23.]

