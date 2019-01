Majka nagy bulival köszönt el Győrtől Legalábbis ami az idei koncerteket illeti. Ugyanis december 29-én este csordultig töltötte az Audi Aréna Győrt évzáró koncertjével. Hihetetlen bulit nyomtak a srácok, a legnagyobb slágereket felvonultatva. Majka és a BSW-s fiúk egyébként a koncert előtt az Angyalok Szárnya Jogvédő Egyesület közbenjárására meglátogatta a Győri Anya-csecsemő és gyermekotthon lakóit s ők adták át azt a sok-sok ajándékot, amelyet magánszemélyek ajánlottak fel a nehéz sorsban élőknek. Ők csak a ráadások voltak azon a remek kezdeményezésben, amelyet egytől-egyik győriek szerveztek és bonyolítottak le. A koncertről már előre lehetett tudni, hogy rengetegen lesznek, Majka a magyar könnyűzenei élet egyik vezető előadója. Minden megszólalását milliók figyelik, rengeteget dolgozik, s bár eléggé megosztó személyiség, amit csinál és ahogy, az megsüvegelendő. Az amúgy sem hűvös hangulatot a BSW fűtötte még tovább, akik este 8-kor vágtak bele a dalokba. Jöttek sorra a slágerek, mint az Élt át, a Gucci vagy éppen az Alig bírom és a legújabb dal, a Szerelem. Gaben és Meklód rendesen odapakolta magát, a közönség pedig vette a lapot az egy órás élő koncert során. Tisztán látszott: nem véletlen, hogy a srácok nótái hatalmas nézettségeket produkálnak a videómegosztókon. Este kilenckor aztán hangorkánnal kísértve érkezett meg Majka és a Ők. Az énekes-rapper-műsorvezető a piros bőrkesztyűben és a teniszzokniba tűr farmernadrágszárral elsőre egy kicsit meghökkentő volt, ám Majka mindig is vevő volt a különcségre és a stílusteremtésre. A színpadon ez első perctől kezdve profi zenészek, profi táncosok, profi show és maga a vérprofi frontember hódította a füleket, szemeket és a szíveket. S ha már a szíveknél tartunk, rendesen megmelengette a győriekét, hiszen elmondta, hogy a 2000-es évek elején a Plázában, a Hasfaloda nevű büfében dolgozott. Jól érezte magát a városban, sőt, Ózd után itt érezte magát először itthon, s nem vágyódott el máshová. A győri sportélet egyik legnagyobb csillagát, a Győri Audi ETO KC csapatkapitányát, Göbicz Anitát is köszöntötte, aki férjével, Vincze Ottóval bulizta végig a koncertet. A fanatikus Újpest szurkoló Majka külön üzent az egykori Fradi-kedvenc, BL-hős Vinczének, akinek az Ítélet helyett című Pokolgép feldolgozást küldte azzal a címzéssel: „Te biztos tudod miről szól a dal...” A közönség pillanatok alatt átvette az életérzést s azt az energiát ami áradt a színpad felől. A korosztály körülbelül a 6-60 éves korig terjedt, ami mutatja: bár még mindig rapzenének tartják a rapper, Majka valami olyat vitt véghez hazánkban, ami kapukat nyitogatott. Olyannyira, hogy az egyik kivetítőn üzenni is lehetett az előadónak, s ezeket a rövid mondatokat mindenki olvashatta aki épp nem a színpadot figyelte. A közösen énekelt slágerek pedig jöttek egymás után, erős a valószínűsége, hogy mára sokaknak kopott meg a hangja. A Tündi bündi még mindig fricska azoknak a bizonyos nőknek, az Elvitted a szívemet szerelmi vallomás a köbön, rapper módra. Az "Eléglesz" meg tipikus szakítós, ismerős, szenvedélyes, meg nem értős, beledöglős, ordítós és valóságos és éppen annyira titokzatos mint két ember lángoló szerelme. A Mikor a test öregszix, 2015-ben robbant nagyot, s azóta is hallgatják az emberek. Önéletrajzi vonásokat tartalmazó szövegeket, amelyek mindenkinek érthetők s belehelyezkedhetünk a történetbe. Az idő múlása, a körülmények és az öregedés témakörét járja körbe, dallamos és kissé melankolikus dallamvilággal. A Hatodik emelet Király Viktorral közös alkotás, nem ütött akkorát, mint a többi dal, nézettségben és a helyszínen sem, ám mindenesetre jegyzett dal, énekelte a közönség kívülről ezt is. A Valahonnan megasláger, Kollányi Zsuzsival és Lotfi Begivel olyan közös nótát hívtak életre, amely szenzációs sikerszériát fut még mindig. Élőben bitang jól szólt, s a több ezer torok ugyanúgy tolta, ahogy a Belehalok-ot, amely talán 2012-ben az igazi, bomba áttörést hozta Majkának és Curtisnek. Most nem taglalt okok miatt a formáció feloszlott, a dalok viszont továbbra haladnak a csúcsig. Amit ezen az estén az Audi Aréna Győr közönsége tolt fel egyre és egyre magasabbra. Egyszerre volt libabőröző s ugyanakkor megható is. A legnagyobb bulit és felszabadultságot talán a Mindenki táncol című nóta hozta, amely sokaknak nosztalgia, sokaknak egy gyermekük mellett megismert világ, míg a fiataloknak egy ismeretlen életértés bemutatása. Ugrálás, éneklés, integetés, mosolyok és olyan szintű felszabadultság lett úrrá mindenkin, hogy kár, hogy nem lehet ezt megőrizni a hétköznapokra. A koncert végén a piros bőrkesztyű egyébként ereklyeként repült a közönség soraiba, s aki megkaparintotta, tárgyi emléket is hazavihetett a felejthetetlen estéről. Arról, amely hangban, képben, dalban is profi volt, elejétől a végéig. Majka és társai iszonyúan odatették magukat s úgy zárták a 2018-as győri évet, hogy ezt bizony nehéz lesz bárkinek is túlszárnyalnia a jövőben. Havassy Anna Katalin/Győr+ Média

Fotó: O. Jakócs Péter [2018.12.31.]