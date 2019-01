Megható módon búcsúzott az ünnepektől a Neoton Família Sztárjai Ünnepi koncertet adott Győrben nemrég a Neoton Família Sztárjai, ahol az Audi Arénában az karácsonytól már elköszönt, az új évet pedig üdvözölte a zenekar. Remek hangulat, kiváló dalok és nagy buli jellemezte az estét. A karácsony elköszönt, december 27. a "bejglimámorból" fújt ébresztőt és csábította koncertre a zene szerelmeseit. A Neoton Família Sztárjai ünnepi koncertjére a jegyeket vélhetően sokan a karácsonyfa alatt találták. A tömeg szépen gyülekezett is a 19.30-ra meghirdetett kezdésre. Azt már előre lehetett látni: a közönség összetétele igencsak vegyes: gyermekek, fiatalok, középkorúak és idősebbek is készültek, hogy láthassák és hallhassák az egyik legismertebb és legsikeresebb magyar zenekart. A remek dalok mellett megszokhattuk az óriás ledfalra kivetített látványos képeket. Hiába, a Neoton is halad a korral, ám éppen csak annyit újítanak, amely nem zavaró, s amely nem befolyásolja a minőséget. Kezdésnek egy igazán ütőset, a Halley című dalt választották, ami arról a bizonyos üstökösről született, 1986-ban. Az üstökösről, amely isteni, égi jelként is értelmezhető, s halljuk hát meg mi is az üzenetét: „Legyen ez sokkal jobb világ”.. A Végtelen játék dallamvilága és mondanivalója bár játékos, mély tartalmat hordoz. Nem lehet véletlen, hogy a Magánügyek című lemezre került... Mi emberek annyit játszadozunk életünk során, hogy „örök körforgásban élünk”; különösen a szerelem tekintetében. Népszerű Neoton dal, akkor is, ha talán nem tartozik a legeslegismertebbek közé. Az Eszterlánc Ádám egyik igencsak híres nótája, amelyet immár 36. éve énekel, tartalma viszont ennek is éppen olyan aktuális, mint annak idején. Zenéje igazi „neotonos”, rengeteg vokállal, fülbemászó dallammal. S biztos sok férfinek volt már „Esztere” Kedvelt Társasjáték a zsebkendő, ami csalafinta, flörtölős és igazán huncut. Éva pedig olyan lendülettel és átéléssel adja elő mindig, hogy a közönség simán hallgat rá: lengették a zsebkendőket fiúk és lányok, s pillanatok alatt részt vettek abban a játékban ami tulajdonképpen nem más, mint maga az élet. Az egyik legszebb karácsonyi dalunkat is a Neotonnak köszönhetjük: Ha elmúlik karácsony... Az ünnepek után egy nappal különösen aktuális volt. A zenekar fennállása óta figyel arra, hogy a szövegtémákat az életből, a mindennapokból hozzák. Sikerük egyik örök kulcsa ez, na meg az, hogy olyan zenéket szereznek, amelyek magával ragadják a közönséget. Bízzunk benne, hogy a közel 4000 torok aki együtt énekelte csütörtök este a refrént, komolyan is gondolta ami elhangzott... Egyébként nem lehet könnyű dolga a zenekar tagjainak akkor, amikor a koncertek műsorát állítják össze, mert olyan gazdag „dal-arzenállal” rendelkeznek, amelyből nehéz válogatni. Éppen azért jó ötletnek tűnik, hogy kalandoznak a korszakok és a stílusok között is: volt rockosabb blokk, voltak ABBA slágerek magyarul, s történelmi személyeket is megelevenítettek: Sámson és Delila, Lobo az idegen, Sandokan, Don Quijote. Na meg persze a fiatalokról sem feledkeztek meg, hiszen a Tini-dal mindig, mindenkor aktuális. Ha már a fiatalokról volt szó: a zenekar legifjabb tagja Heatlie Dávid dobos, Csepregi Éva fia. Évek óta megbízható csapattag, egyre kiválóbb dobos, az értékrendje és a humorérzéke is rendben van. A dobszólója közben is bátran vállalja egy vicces szituációba, hogy „Ja, Anyámékkal koncertezem”. Így van ez rendjén, s tudható: Évának külön öröm, hogy egyetlen fia ott zenél mögötte. Na meg legalább biztos lehet benne, hogy jó helyen van a srác... Éva egyik legszebb dala a Szeress tovább, amelynek minden mondata kincset ér. Olyan gondolatokat és érzéseket fogalmazott meg benne az énekesnő, amelyeket mindenki megért, s meg is kellene élni. S talán mindenki aki ott volt az Audi Arénában egyetértett abban, hogy a „világ csak úgy szép, ha újra álmodják...” Ehhez pedig kell egy hatalmas adag szeretet is. Ahogy ahhoz is, hogy a Búcsú olyan legyen, amelyre mind a két felet méltónak találjuk. Fel kell ehhez nőni, s ez a dal talán segíthet megérteni, milyen is egy szakítás, egy barátság véget érése és az elengedés. Éva napjainkban is az egyik leghitelesebb magyar énekesnő, aki a mosolyt nem csak a színpadról villantja, hanem barátságosan és nyíltan fordul az emberek felé. Így él már évtizedek óta, ezt képviseli mindenhol. Talán ezért sem csökkent fikarcnyit sem a varázsa, s a kisugárzása, amelyhez az-az istenadta tökéletes hang társul, amely sikerre ítéltette az első percektől kezdve. Az este folyamán természetesen felcsendültek olyan örökzöldek is, mint a Holnap hajnalig, a Ha szombat este táncol, a Yo-yo, a Nyár van, a Kétszázhúsz felett, a Santa Maria és az Apám szólt is. Olyan slágerekről beszélünk amelyek sikere semmit sem kopott az évek alatt s csak hálásak lehetünk, hogy Csepregi Éva, Végvári Ádám és Baracs Öcsi tovább éltetik a „neotonos álmokat”. A közönség soraiból hallani lehetett kívánságokat, hogy a Monte Carlo vagy a Párizsi lány, esetleg a Latin szerenád nem szólalhatna-e meg? Aki járt már több Neoton bulin, tudja, hogy mindig frissítik a palettát, s most ezek a slágerek kimaradtak. Szép is lenne minden egyes sikerdalt meghallgatni egy-egy koncerten, aztán körülbelül együtt reggelizni a büfében... Mert a Neoton Família legendás zenekar, akárki akármit mond. Divat lett sok mindenre fanyalogni, a trendet hajszolni s kinevetni a gyökereinket, az elődjeinket és a múltunkat. A Neoton egy olyan ikonikus csapat, amely eddig a legnagyobb sikert hozta a magyar könnyűzene történelmének, s amelyet még most is emlegetnek külföldön. Arról nem is beszélve, hogy generációkat átívelő dalaikkal Arénákat képesek megtölteni. Mert az értékek időt állók, s felveszik a versenyt mindenféle divatirányzattal. Ahogy az 1969-es Kell hogy várj című csodaszép dal, amelyet sokan végigkönnyeztek. Talán egy szakításra, egy szerelem tragikus elvesztésére vagy éppen csak magára a szívügyekre gondolnak közben. Az érzéseket mindenesetre megnyitja ahogy a Csepregi Évával, Végvári Ádámmal, Baracs János „Öcsivel”, Heatlie Dáviddal, Lukács Andreával és Lukács Lászlóval felálló Neoton Familía Sztárjai is, akik Győrben megmutatták: az ünnepek tovább tartanak, ha mi is úgy gondoljuk... Havassy Anna Katalin/Győr+ Média

