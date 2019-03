Ingyenes koncertet ad Demjén Ferenc Az első napsugarakkal már készülünk is a nyárra: május 17-én nyit a Balaton buliközpontja, a PLÁZS. A Siófoki Nagystrand szezonnyitóján ingyenes koncertet ad Demjén Ferenc, a Magna Cum Laude és a Supernem is, utána pedig egész nyáron a legjobb hazai előadókkal kényeztet Siófok oázisa. Ha Balaton, akkor Siófok, ha pedig Siófok, akkor PLÁZS! A Nagystrand hatalmas, fehérhomokos partszakaszán elterülő PLÁZSminden nyáron a nyaralás alfája és omegája, hiszen mind programjaiban, mind lehetőségeiben hozza azt, amit egy tökéletes nyaralástól elvárhatunk. Nappal fürdőzhetünk a habokban, napozhatunk a napozóstégen, sportolhatunk vagy éppen kipróbálhatjuk a PLÁZS gasztronómiai kínálatát is, míg este a csillagok alatt bulizhatunk a legjobb előadókra. Belőlük pedig idén sem lesz hiány. Nézzük! Az erős kezdésről a májusi Nagystrand szezonnyitón Demjén Ferenc, a Magna Cum Laude és a Supernem gondoskodik egy háromnapos - nem mellesleg ingyenes - szuperhétvégén május 17 és 19. között.



Demjlén Ferenc kocnerje május 17-én 20:00-kor kezdődik.



Majd a pünkösdi hosszú hétvégével beindul az igazi szezon: A Palace hagyományos pünkösdi nyitóbuliját veszi át június 8-án - új helyszínként - a PLÁZS Aréna Koncertek, partyk, Balaton, azaz minden, ami egy tökéletes nyaraláshoz szükséges. A PLÁZS már készen áll a nyárra. És Te?



