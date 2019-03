PLÁZS 2019 - íme a fellépők névsora A PLÁZS már készen áll a nyárra - ezekre az előadókra bulizhatunk idén a Balatonnál Az első napsugarakkal már készülünk is a nyárra: május 17-én nyit a Balaton buliközpontja, a PLÁZS. A Siófoki Nagystrand szezonnyitóján ingyenes koncertet ad Demjén Ferenc, a Magna Cum Laude és a Supernem is, utána pedig egész nyáron a legjobb hazai előadókkal kényeztet Siófok oázisa. Idén a homokos parton többek között bulizhatunk majd a Halott Pénz, Majka, a Follow The Flow, a Bikini és a Republic koncertjére is, míg napközben átadhatjuk magunkat a nyaralás élvezetének a PLÁZSon.



Ha Balaton, akkor Siófok, ha pedig Siófok, akkor PLÁZS! A Nagystrand hatalmas, fehérhomokos partszakaszán elterülő PLÁZSminden nyáron a nyaralás alfája és omegája, hiszen mind programjaiban, mind lehetőségeiben hozza azt, amit egy tökéletes nyaralástól elvárhatunk. Nappal fürdőzhetünk a habokban, napozhatunk a napozóstégen, sportolhatunk vagy éppen kipróbálhatjuk a PLÁZS gasztronómiai kínálatát is, míg este a csillagok alatt bulizhatunk a legjobb előadókra. Belőlük pedig idén sem lesz hiány. Nézzük! Az erős kezdésről a májusi Nagystrand szezonnyitón Demjén Ferenc, a Magna Cum Laude és a Supernem gondoskodik egy háromnapos - nem mellesleg ingyenes - szuperhétvégén május 17 és 19. között. Majd a pünkösdi hosszú hétvégével beindul az igazi szezon: A Palace hagyományos pünkösdi nyitóbuliját veszi át június 8-án - új helyszínként - a PLÁZS Aréna, majd június 9-én a Bikiniés a Republic koncertezik a Plázs színpadán. Az estét egy Fergeteg Partyval zárhatjuk Dj Dominique-kal, a Kozmix-al és Korda Györgyékkel. Június 21-én visszatér a tavaly nagy sikerrel debütált Rakonczai Piano Plázs, ahol a romantikus dalok szerelmesei andaloghatnak Rakonczai Imre estjén a holdfényben. Majd péntekenként késő este Metzker Viki pörgeti a lemezeket a Plázs Arénában. „Szólj anyunak”, június 22-én ugyanis a Calzedonia Beach Partyján a városban lesz a Halott Pénz - a jegyek ráadásul vészesen fogynak! A Halott Pénz koncert után az ország egyik legfelkapottabb bulisorozatán, a Necc Party-n élhetjük át újra a ’90-es évek zsigereinkbe égett zenei pillanatait a Plázs Arénában.

A Kowalsky meg a Vega legújabb, az Árnyék és Fény albumuk lemezbemutatóját viszi el június 29-én a Balaton-partra, egy héttel később, július 6-án pedig már a szöveggyáros Majka zúz a színpadon a BSW társaságában. A hölgyek egyik nagy kedvence, Horváth Tamás is koncertet ad a csillagok alatt: a szívtipró július 20-án várja a nagyérdeműt. A retro rajongóinak zenél majd a Neoton július 26-án, de nekik szól majd a Balaton legnagyobb retro őrülete is, a Balatoni Retro Láz egész estés showja augusztus 17-én! Ha a szórakozás mellett a testmozgás is fontos, akkor már most véssük be a naptárba a Scitec Muscle Beach dátumát: augusztus 2-3-án, amikor a nappali a testépítőversenyt este féktelen partyzás követ. A fiatal, mégis, már milliós nézettségű klipeket maga mögött tudó Follow The Flow sem marad ki a „balatoni nyárból" augusztus 3-án, és pontosan egy héttel később üdvözölhetjük a hazai hip-hop egyik legütősebb formációját, a Hősöket is. Augusztus 20-i hosszú hétvégét is érdemes majd a Plázson tölteni, mert számos program érkezik a már megszokott WeLove Balatonsztár dj-eket felvonultató fesztiválja mellett! Koncertek, partyk, Balaton, azaz minden, ami egy tökéletes nyaraláshoz szükséges. A PLÁZS már készen áll a nyárra. És Te? [2019.03.25.]

