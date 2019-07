Michael Jacksonra emlékeznek fivérei a Paloznaki Jazzpikniken

A Michael Jackson fiútestvéreiből álló The Jacksons formációt most először hallhatják a rajongók Magyarországon -

10 éve, hogy 2009. június 25-én Michael Jackson eltávozott a Föld zenei porondjáról. Michael a Jackson 5 formációval robbant be a köztudatba, ahol testvéreivel közösen zenéltek. Idén ünnepli 55. születésnapját a The Jacksons zenekar, ahol Michael ötéves korától énekelt. Az öttagú zenekarként Jackson 5-ban Jermaine, Jackie, Tito,Marlon és Michael Jackson zenélt együtt. A Jackson 5 első nagylemeze, az ABC 1970 decemberében jelent meg. Ezen az albumon szerepelt az ABC című sláger, amely leszorította a Billboard lista éléről a Beatles Let It Be című dalát. Pályafutásuk során Michael kivált a családi bandából, szólókarriere egyaránt mindenki előtt ismert.

A négy testvér Michael halála után is turnézott a The Jacksons formációként, további sikereket értek el. Az első zenekar volt, amelynek első négy kislemeze (I Want You Back, ABC, The Love You Save, I’ll Be There) vezette az amerikai Hot 100-at.

Augusztus 1-jén a The Jacksons a Paloznaki Jazzpiknik headlinere! A világhírű családi formáció a The Jacksons 50th elnevezésű turnéval járja a világot, melynek egyik állomása Paloznak. Ezen az estén a magyar közönség is hallhatja az elmúlt fél évszázadot alakító funk, soul, pop, R&B és disco irányok alfáját és ómegáját! Az augusztus 1-i csillagfényes koncerten a közönséggel együtt emlékeznek meg Michael Jackson fivérei a pop koronázatlan királyáról a Jazzpikniken.

A The Jacksons előzenekara a nagyszínpadon, a Peet Project. A huszonéves fiatalok alkotta zenekar az egyik legtehetségesebbnek tartott, immár nemzetközileg is elismert fiatal hazai zenekar. Hangzásuk különlegessége, hogy abban hagyományos szólóhangszerek – szaxofon, billentyűk – mellett a hegedű is főszerepet kap. A Paloznaki Jazzpiknik mellett tengerentúli jazz fesztiválokon is visszatérő vendégek

[2019.07.04.]