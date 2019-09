A Kowalsky meg a Vega a Budapest Parkban lépett fel - képes beszámoló

A nyár utolsóelőtti estéjén a Kowalsky meg a Vega tartotta meg, ünnepi nagykoncertjét Európa legnagyobb nyári szabadtéri szórakozóhelyén; a Budapest Parkban! A koncertre hetekkel a koncert előtt eladtak minden jegyet. A közönséget Talán Attila és a Zanzibár pörgette fel, mielőtt a Kowalksy meg a Vega színpadra lépett. A különleges estét, a nem minden napi látványvilág, és a felejthetetlen dalok mellett, sztárvendégek tették felejthetetlenné.

A Budapest Park, ahogy idén nyáron is mindig, most is fantasztikus estét szervezett a koncertezni vágyó közönség számára. Sokszor tapasztaltam már, hogy magára a rendezvény helyszínére történő bejutás leszívja az energiám, hiszen a kígyózó sor, táskák áttekintése, laza motozás időigényes és frusztráló dolog. Igaz, most is volt kígyózó sor, táska áttekintés és természetesen fémdetektoros ellenőrzés is, de mindez nagyon gyorsan történt, jó kedélyű és kedves biztonsági őrök koordinálásával. Így lelkesen és valóban ellazultan vehettem az irányt a színpad felé.

A Budapest Park tiszta, igényes, családok és bulizni vágyók számára egyaránt látványos és kellemes helyszín. Péntek kora este Talán Attila lépett elsőként a színpadra. Attilát az idén húsz éves, Zanzibar zenekar követte, akik a hangulatot meglehetősen ügyesen fokozták tovább. A koncert alatt végig mosolygós, viccelődő fiatalos, pop rock csapat, mintha az elmúlt évek alatt egyetlen napot sem öregedett volna.

A zenével összhangban lévő fénytechnika és az egyre felszabadultabban koncertezők között táncolva, a régi Zanzibar dalok szövegét átéléssel egészen nosztalgikus hangulatba kerültem. Szinte észre sem vettem, hogy már-már besötétedik.

Mire 20 órakor a Kowalsky meg a Vega színpadra lépett a park teljesen megtelt. Az Intro alatt minden gyerek, fiatal és idős együtt, lelkesen tapsolva és örömmámorban úszva bíztatta őket a kezdésre. Az előadás, ahogy mindig, most is elsöprő hangulatú volt. Kowa, Sóder, Jimmy, Tobak Dani, Vidák Robi, Szebényi Dani és Dely Domonkos is alaposan kitett magáért a közel két órás koncert alatt. A produkcióra két vendégelőadót is hívtak, FankaDeli és Jamie Winchester személyében.

Kowa, mint mindig, most is folyamatosan buzdította, tapsoltatta és énekeltette a több ezer főt számláló hatalmas tömeget, így mindenki érezhette, hogy a zenekarnak tényleg fontos az, hogy ennyi ember ott lehetett velük. A banda 16 éve állt össze, az évek során fokozatosan egy egész ország kedvenc pop rock bandájává váltak. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a hatalmas tömeg hol ujjongva, hol meghatódva, együtt énekelte velük még a legfrissebb számokat is, miközben hihetetlenül barátságos hangulat uralkodott az egész küzdőtéren. Az emberek egymás kezét fogva üvöltötték, hogy „Amilyen hülye vagy én úgy szeretlek”, és hogy márpedig „NINCS lehetetlen”!

Az újabb számoknál a legnagyobb rajongók kis előnyt élveztek ugyan a szöveg tekintetében, de ha egyáltalán akad olyan, aki esetleg pénteken találkozott először Kowáék zenéjével, mára garantáltan komplett albumokat hallgatott már meg a koncert hatására.



A következő nagy show 2020. február 15.-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában.

Haklár Zsanett

Kowalsky meg a Vega koncert a Budapest Parkban képekben - klikk a fotóra





[2019.09.07.]