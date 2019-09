Kapcsolatok • Depeche Mode Depeche Mode a mozikban - jegyek mától kaphatók! Depeche Mode, a Trafalgar Releasing, a Sony Music Entertainment és a BBH Entertainment közreműködésével bemutatja hamarosan megjelenő játékfilm hosszúságú dokumentum- és koncertfilmjét SPIRITS in the Forest címmel. A mozikban világszerte kizárólag november 21-én, egy estén keresztül lesz látható. A film összehozza a rajongókat a világ minden tájáról, hogy együtt ünnepeljék a Depeche Mode zenéjének és koncertjeinek hatását. Ezen az estén a SPIRITS in the Forest filmet több mint 2400 moziban vetítik majd Adelaide-tól Zágrábig, több mint 70 országban. A rendező Anton Corbijn, a díjnyertes filmkészítő, aki hosszú ideje dolgozik együtt a művészekkel. A Depeche Mode: SPIRITS in the Forest leköveti a zenekar 2017/2018-as Global Spirit Tour turnéját, amelynek keretében több mint 3 millió rajongó előtt játszottak 115 koncerten, világszerte. A film hat különleges Depeche Mode rajongó érzelmes történetének bemutatását ötvözi a turné utolsó állomásán, a híres berlini Waldbühne helyszínén rögzített koncertfelvételekkel, melyek nemcsak azt mutatják meg, hogyan és miért növekedett a zenekar népszerűsége folyamatosan karrierjük során, hanem betekintést is enged abba, hogy a zenének milyen hihetetlen közösségépítő ereje van. Hogyan és milyen mértékben képes segíteni az embereknek abban, hogy felülkerekedjenek a balsorsukon és milyen mértékben képes kapcsolatot teremteni különböző nyelvet beszélő, más helyen élő, más nemű és korú emberek között. "Igazán büszke vagyok, hogy megoszthatom ezt a filmet és azt az értékes történetet, amit elmond.” – mondta Dave Gahan, a Depeche Mode énekese. “Fantasztikus látni, hogy milyen különböző módokon gyakorolt hatást a zenénk a rajongóink életére." Martin Gore hozzátette: "A mai világ nagyon megosztó, nagy a felfordulás benne, a zene az az igazi erő, ami jobbra sarkallhatja a világot és összehozhatja az embereket.” Marc Allenby, a Trafalgar Releasing ügyvezetője így nyilatkozott: “A Trafalgar Releasing izgatottan várja az együttműködést a Sony Music és a Depeche Mode csapatával a közelgő SPIRITS in the Forest megjelenése kapcsán. A zenekar mindig az innováció csúcsán járt az egyedi hangzásukkal, így már nagyon várjuk, hogy összehozzuk a rajongókat a világ minden tájáról, hogy együtt ünnepelhessük az elmúlt évszázad legizgalmasabb és legbefolyásosabb zenei produkcióját.” A Depeche Mode: SPIRITS in the Forest világszerte november 21-én lesz látható a mozikban. Jegyek már kaphatóak a spiritsintheforest.com weboldalon, ahol a legfrissebb információk is megtalálhatók az eseménnyel kapcsolatban, beleértve a résztvevő mozikat, és a feliratkozási lehetőségeket. Mozipremier: 2019. november 21. Weboldal: spiritsintheforest.com [2019.09.26.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Rolling Band zenekar dobosát keresi zenész » dobos/ütős [2019.09.25.]

Beatles turnéhoz menedzsert keresünk zenekar [2019.09.24.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu