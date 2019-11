Jön a Nikola Tesla - Végtelen energia előadás - jegyek itt A fantasztikus musical show a ma rendelkezésre álló legkorszerűbb showtechnikai elemekkel repít vissza minden idők egyik legnagyobb lángelméje; Nikola Tesla korába és életébe. Nikola Tesla kétségtelenül minden idők egyik legkitűnőbb lángelméje, akinek zsenialitását csak Arisztotelészéhez és Leonardo da Vinciéhez hasonlíthatjuk, egész világunkat átalakító találmányait pedig már kortársai is a kerék és az egyiptomi piramisok jelentőségéhez mérték.



Főként Tesla felfedezéseinek és szabadalmainak köszönhető, hogy az elmúlt évszázad során az elektronikai eszközök a mindennapjaink nélkülözhetetlen részévé válhattak, hiszen példának okáért az okostelefon vagy a vezeték nélküli elektromos töltés alapelveit is elsőként személyesen maga, Tesla fektette le.



A különleges személyiségű tudóst több ország is joggal érzi magáénak. Kevesen tudják, de a szerb származású, horvát területen született Tesla szakmai karrierje Budapestről, a Puskás Telefontársaságtól (első munkahelye) indult, később, már világpolgárként elérve Amerikába, ahol megvalósíthatta gyermekkori álmát, amikor is megtervezhette a Niagara-vízesésre épített anno világcsodának számító erőművét. És mivel a tudós sok egyéb más emberi, baráti szállal is erősen kötődött Magyarországhoz, ez a tény remek apropóul szolgált arra, hogy a TBG Production új nagypremierje témáját ezen kiváló elmének szentelje.



A két felvonásos, lendületes és rendkívül látványos zenés darab így amellett, hogy ragyogó szórakozást ígér, segíthet újra felfedezni, új oldaláról megismerni a mára közismert név mögött rejtőző csodálatos zseni elmét és életének rejtélyeit!



A kétórás musical show a ma rendelkezésünkre álló legkorszerűbb show technikai elemek alkalmazásával teremti meg azt az egyedi látványvilágot, amely ismét lenyűgöz és elkápráztat, egyben izgalmas zenei és vizuális hátteret ad Tesla életének és a tizenkilencedik század hangulatiságának, bemutatva Smiljantól, Prágán, Budapesten, Párizson, New Yorkon és a Chicagói Világkiállításon át egészen a Niagara vízeséséig az akkori roppant színes és pezsdülő nagyvilágot.



A darab létrehozásában a szakma hazai kiválóságai vesznek részt. A dalokat Sebestyén Áron, Molnár Kata alkotópáros jegyzi, a dalszövegekért és a dramaturgiáért pedig nem más, mint Müller Péter Sziámi felel. A szövegkönyvet Egressy Zoltán (Portugál) írta, a koreográfiát Szabó Anikó állította össze, a vizuális látvány világot a Forward Production csapata, a jelmezek egyedi hangulatiságát Kiss Márk jegyzi.

Rendező: Radó Denise, kreatív ötletgazda: Vona Tibor. Főbb szerepekben: Szabó P. Szilveszter, Pesák Ádám, Csengeri Attila, Szabó Máté, Janza Kata, Füredi Nikolett, Szomor György, Egyházi Géza, Békefi Viktória, Szőke Zoltán, Gerdesits Ferenc