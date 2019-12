Teljes a Nikola Tesla - Végtelen energia musical szereposztása musical Nyilvános a Nikola Tesla – Végtelen energia című új szuperprodukció végleges szereposztása. A musical premierje 2020. február 28-án lesz a RaM Colosseumban. A kétfelvonásos, látványos zenés előadásnak rendkívül izgalmas a szereposztása. A Nikola Tesla – Végtelen energia című musical próbái január elején kezdődnek, kettős szereposztással. A Nikola Tesla – Végtelen energia című musical a legkorszerűbb showtechnikai elemek alkalmazásával lenyűgöző és káprázatos látványvilágot teremt, izgalmas zenei és vizuális hátteret biztosítva Tesla életéhez és a tizenkilencedik század hangulatához. Nikola Tesla kétségtelenül minden idők egyik legkitűnőbb lángelméje volt. Főként az ő felfedezéseinek és szabadalmainak köszönhető, hogy az elektronikai eszközök a mindennapjaink nélkülözhetetlen részévé váltak. Tesla szakmai, emberi, baráti, szerelmi szállal erősen kötődött Magyarországhoz, ez remek alapot szolgált arra, hogy a TBG Production új szuperprodukciója témáját ennek a kiváló elmének szentelje. A Nikola Tesla – Végtelen energia c. musical létrehozásában a szakma hazai kiválóságai vesznek részt. A dalokat az Artisjus és Fonogram díjas Sebestyén Áron jegyzi, a dalszövegekért és a dramaturgiáért Müller Péter Sziámi felel. A szövegkönyvet Egressy Zoltán írta, a koreográfiát Szabó Anikó állította össze, a jelmezek egyedi stílusát pedig Kiss Márk neve fémjelzi. Müller Péter Sziámi a Nikola Tesla – Végtelen energia dalszövegírója, dramaturgja kiemelte:

„Olyan társaságban találtam magam, akikkel éreztem, hogy jó lesz együtt dolgozni: nagy lendülettel és jó szakértelemmel láttunk neki a dolgoknak. Amin pedig ugye nekem, mint dalszövegírónak az életem múlik, az a zeneszerző. A fiatal generációból érkező, hipermodern, és jó stílusérzékkel rendelkező Sebestyén Áront ismerhettem meg. „ Radó Denise, az előadás rendezője összefoglalta:

„Nagy az izgalom mindannyiunkban, hogy olyan előadást hozzunk létre, ami időtálló, értékadó, különleges, és profi legyen, hogy évtizedek múlva is emlékezzenek rá. Örökérvényű a darab mondanivalója, hiszen ha bízunk magunkban, ha hiszünk az álmainkban, bárhonnan is indulunk, bármit elérhetünk.” Janza Kata, a musical egyik főszereplője elmondta:

„Szívből remélem, hogy maradandó slágerek születnek. A látványvilág egyedülálló, a koreográfia - nyugodtan állíthatom -, hogy világszínvonalú. Most már csak rajtunk, szólistákon múlik, hogy igazi szerelemmel vessük bele magunkat a Nikola Tesla – Végtelen energia c. musicalbe. „

Nikola Tesla: Szabó P. Szilveszter / Pesák Ádám Szigeti Antal: Szabó Máté / Kovács Áron

Szigeti Adél: Békefi Viktória / Bori Réka

Edison: Szomor György / Lux Ádám / Egyházi Géza

Westinghouse: Kautzky Armand / Gerdesits Ferenc

Duka Tesla/Sarah Bernardt: Janza Kata / Füredi Nikolett

Batchelor/Lenin: Pálfalvy Attila / Gerner Csaba Rendező: Radó Denise

Kreatív ötletgazda: Vona Tibor

Zeneszerző: Sebestyén Áron

Szövegkönyv: Egressy Zoltán

Dalszövegek, dramaturg: Müller Péter Sziámi

Koreográfus: Szabó Anikó

Jelmeztervező: Kiss Márk Vizuális látvány, fény: Forward Production/Menüett Production

Arculat, kreatívok: Tóth Attila grafikusmester

Fotó: Graf Pictures.



TBG Production [2019.12.19.]