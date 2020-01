La Mancha lovagja olvasópróbán jártunk -. képekben Elkezdődött a La Mancha lovagja musical próbafolyamata a Budapesti Operettszínházban. Hosszú évtizedek után most újra a Budapesti Operettszínház deszkáin köszönthetjük az előadást, mely 2020. március 20-án debütál. A remek hangulatú próba a három Don Quijote/Cervantes és Sancho emblematikus duettjével kezdődött, erre válaszolt Aldonza, azaz Dulcinea dala. Zongorán a darab karmestere, Bolba Tamás működött közre. A szereplőket, alkotókat és a sajtó munkatársait Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója köszöntötte.

"Mi lehet a célja ma Budapesten, az Operettszínházban a La Mancha lovagja bemutatójának? Könnyed stílusba burkoltan, de mégis az élet fontos kérdéseiről beszélni, a küzdelem és a harc értelméről, a hitről, a reményről, ábrándokról, egyszóval általában az életről. - kezdte beszédét. A lovag józan pillanataiban a világ leggyöngédebb embere, akinek rögeszméje a gyámoltalanok védelme, kiállás minden igaz ügyért akkor is, ha a harc reménytelennek látszik" - idézte fel a főigazgató a búsképű lovag alakját. A musical magyarországi ősbemutatója 1971-ben volt az Operettszínházban, a címszerepet Darvas Iván alakította. A legendás színész mellett Aldonzát az Operettszínház által nemrég kitüntetett Kossuth- és Jászai Mari-díjas, Érdemes és Kiváló művész, Galambos Erzsi játszotta. Az ősbemutatón a hűséges fegyverhordozó, Sancho szerepében az akkor még főiskolás Maros Gábort láthatta a közönség. A művész a főigazgató meghívására érkezett az olvasópróbára, ahol nagy sikert aratva elénekelte Sancho Panza belépőjének egy részletét. Kiss-B. Atilla a kedves múltidézés után bemutatta a rendező-koreográfust, Vincze Balázst, akiről elmondta, hogy bár eddig a tánc, a mozgás expresszivitásának a mestereként ismertük, úgy véli, ha megkapja eszközként a szó, az énekhang erejét is, akkor művészete még teljesebbé válhat. Vincze Balázs arról beszélt, miért lehet érvényes a XXI. század derekán a Don Quijote búsképű lovag története, aki addig álmodozott egy szebb és jobb világról, amíg valóban elhitte, hogy létezik. Feltette azt a kérdést is, vajon lehet-e még a mai modern világunkban valamit kezdeni a lovagiassággal, a lovagi eszményekkel? Egyáltalán szükség van-e ezekre az erényekre? Elmesélte, hogy Don Quijote a mai kor embere lesz, aki visszarepül a XII. századba, így kívánja megmutatni a nézőnek a sötét és a világos oldalt. A produkció jelmezeit Fekete Kata jegyzi, aki elmondta, hogy minden, amitől félünk, rideg, fekete, egyfajta halálangyalként és csatlósaiként jelenik meg az előadás nyitóképében. - "Ezek lehetnek éppúgy a belső félelmeink kivetülései, mint rémálmaink szereplői. Az inspirált, hogy az átalakulást, a varázslatot, a képzeletbe, mesébe való utazást segítsem." Erdős Júlia Luca felelős a díszlet látványvilágáért. - "Számomra a La Mancha lovagjának a fő mondanivalója saját magunk legyőzése, és újra megtalálása. Azt jelenti ez a darab, hogy a minket körülvevő világ olyan, amilyennek akarjuk, vagy amilyennek képesek vagyunk látni. A díszlet absztrakt is meg nem is, éppen azért, hogy az asszociációs igényekhez illeszkedjen."

A műfordító Blum Tamás. Az előadás bemutatója március 20-án lesz. A produkció a nemzeti dalszínház legújabb két nagyszínpadi bemutatójához hasonlóan hármas szereposztással kerül bemutatásra.



Don Quijote: Szabó P. Szilveszter / Németh Attila / Nagy Lóránt

Sancho: Kerényi Miklós Máté / Serbán Attila / Sándor Péter

Aldonza: Peller Anna / Nádasi Veronika / Dancs Annamari

Herceg / Carrasco / Tükörlovag: Bálint Ádám / Gömöri András Máté / Angler Balázs

Kormányzó / Fogadós: Dézsy Szabó Gábor / Pálfalvy Attila / Petridisz Hrisztosz

Atya: Mészáros Árpád Zsolt / Homonnay Zsolt / György-Rózsa Sándor

Házvezetőnő: Kalocsai Zsuzsa / Sz. Nagy Ildikó / Vásári Mónika

Antónia: Vágó Zsuzsi / Füredi Nikolett / Fekete-Kovács Veronika

