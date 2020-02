Képgalériák • Bad Wolves az Arénában • Five Finger Death Punch Budapesten • Megadeth az Arénéban

Képes beszámoló! Five Finger Death Punch, Megadeth és Bad Wolves az Arénában Február 20-án a Five Finger Death Punch, a Megadeth és a Bad Wolves a Papp László Budapest Sportaréna vendége volt. Nézzük képekben az eseményt. A fotókat Pucher Adrienn készítette. [2020.02.23.]