Színház, szerelem és Mamma mia Kováts Krisztával és Savári Sándorral Duett koncertek a csillagfényes tetőteraszon! Július 8-11. között Kováts Kriszta, Sasvári Sándor és a Mamma Mia legnagyobb slágerei várnak mindenkit. Duett koncertek címmel indított sorozatot a Madách Színház az intézmény tetőterén. Július 8-9-10-11-én Kováts Kriszta és Sasvári Sándor "Színház, szerelem és Mamma mia" című műsorát láthatják az érdeklődők, amelyben a Mamma mia legnagyobb slágerei mellett a népszerű színművészek korábbi legendás szerepeiből is énekelnek. Sasvári Sándortól elhangzik egy-egy dal a Hairből, a Nyomorultakból, a Jézus Krisztus Szupersztárból, Kováts Kriszta énekel Füttyös Gyuriról,Domján Editről és a Biblia Show című albumáról is előad. A műsort a járvány szempontjából biztonságos módon a tetőtéren, szabad ég alatt rendezik meg, ahol a székek is másfél méteres távolságra vannak egymástól. A sorozat további részeiben szerepelni fog a József és a színes, szélesvásznú álomkabát, az Operaház fantomja, a Once, a Mary Poppins és a Nyomorultak, további információk a színház Facebook oldalán. Az előadások időpontja: 2020. július 8, 9, 10, 11. / 20 óra 30 perc – Színház, szerelem és… részletek a Mamma Miából

Esőnap: 2020. július 12. este 20 óra 30 perc

Szereplők: Kováts Kriszta, Sasvári Sándor



További előadások:



2020. július 16, 17, 18. / 20 óra 30 perc – Színház, szerelem és… részletek a József és a színes szélesvásznú álomkabátból

Szereplők: Ladinek Judit, Solti Ádám 2020. július 23, 24, 25. / 20 óra 30 perc – Színház, szerelem és… részletek Az Operaház Fantomjából

Szereplők: Fonyó Barbara, Csengeri Attila 2020. július 29, 30, 31. augusztus 1. / 20 óra 30 perc – Színház, szerelem és… részletek a Once/Egyszer… előadásból

Szereplők: Tompos Kátya, Dolhai Attila 2020. augusztus 6, 7, 8. / 20 óra 30 perc – Színház, szerelem és… részletek a Mary Poppinsból

Szereplők: Auksz Éva, Csonka András 2020. augusztus 13, 14, 15. / 20 óra 30 perc – Színház, szerelem és… részletek A nyomorultakból

Szereplők: Miller Zoltán, Egyházi Géza



