"Karantén levelek" - Üzenet a zenés színházból - Szirtes Tamás válaszolt Szirtes Tamás, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színházi rendezőt, egyetemi tanárt, a Madách Színház igazgatóját kerestük meg levelünkkel, hogy érdeklődjünk: Mi történik karantén idején a kulisszák mögött? Kedves Szirtes Tamás! Bátorkodtam megkeresni Önt ezzel a kis karantén levelezős játékkal, hiszen minden alkalommal, amikor egy sajtóeseményen találkoztunk olyan kedves és közvetlen volt velem. Még nem volt alkalmam gratulálni a Szemenyei János nevéhez köthető Bolyongók bemutatóhoz sem. Nem mindennapi vállalkozás a költészetet ilyen modern történetbe szőni. Nagyon jó előadás jött létre, mondja ezt sok-sok tizenpár éves kiskamasz, köztük az enyém is. Gratulálunk! Persze az sem mindennapi, hogy nagy kőszínház a tehetségek felkutatását, az utánpótlás képzését ilyen magas színvonalon, a mai olcsó trendeknek ellenállva vállalja fel. Arra gondoltam, mennyire mást jelenthet egy színház vezetőjének ez a járvány, mint nekünk földi halandóknak. Mekkora fejtörésre, gondolkodásra ad okot, és mekkora egyéb felelősséget rak a vállára. Talán intézményvezetők, szakemberek egymás közt ejtenek erről is szót. Az Ön véleménye is nagyon érdekel, lehet egyáltalán tervezni ezekben a hetekben, vagy A, B és C terv is van? A színházban jelenleg is van mozgás, folyik a munka? Láttam, hogy a Madách Színház művészei is megmutatják magukat a lakásaikban készült karantén videókkal. Ez mind én vagyok című kezdeményezés, egy pillanatra megmutatja kedvenceinket. A kisfilmek egészen profin sikerülnek, ebben segítenek a művészeknek a technikus kollégák? Bizonyára Ön is követi a videókat, a kedvenc nagy slágerek szólalnak meg a filmeken. Fel sem foghatom milyen károkat okozott a járvány a Tiéd a pálya! Musical-KiMitTud tehetségkutató folyamatában. Meséljen erről kérem, lehet, hogy nincs igazam, de a lendületet biztosan megtörte a világjárvány! Egy új kezdeményezésre figyelhetnek fel a Madách Színház oldalának követői: pályázati felhívás jelent meg egy új magyar musical megalkotására. Ez már nem az első alkalom, avasson be kérem bennünket a jelenlegi feltételekbe! A járvány mindenki életét felborította, megható látni a világsztárok kezdeményezéseit, ahogyan a nézőket beengedik az intim szférájukba, lelket öntenek beléjük, szórakoztatják őket. Az én kedvencem Andrew Lloyd Webber, de nagy öröm látni a magyar zenés színészeket is. Néhány nap múlva egy Nyomorultak előadáson kellene ülnöm a barátnőmmel, gondtalanul… Várom bíztató szavait! Üdvözlettel Jagri Ágnes Szirtes Tamás válaszolt



Kedves Ágnes!



Kedves Ágnes!

Nagyon köszönöm a levelét, jól esik a törődése. Megtisztelő, ha színházi alkotót akkor is megkeresnek, amikor éppen nem premierlázban ég. A kényszer szülte ezt a helyzetet, amely mindenkit próbára tesz, legyen bármi is a hivatása. A Madách Színház munkatársaival, művészeivel és közönségével együtt létezik, és ezekben a hetekben éppen ez lehetetlen: több százan együtt létrehozni az aznapi csodát, az előadást. Látja, Ön is elsőként legutóbbi bemutatónkat, a Bolyongókat említi. Szemenyei Jánosban tehetséges színházi alkotót ismertem meg, aki időről-időre remek ötletekkel áll elő, és bár a klasszikus versek és a szuperhősök világának ötvözése valóban kockázatosnak tűnhet első hallásra, az elkészült produkció Jánost igazolta. A Bolyongók egy újabb állomása volt azon törekvésünknek, hogy a Madách Színházba kerülő ifjú tehetségek kezét ne engedjük el, segítsük további fejlődésüket. A darabot Szemenyei János azokkal a fiatalokkal készítette, akikkel egy évvel korábban a Rocksuli című musical bemutatója előtt hónapokat próbált, és – amíg a gyerekek ki nem nőtték szerepüket – együtt is játszottak estéről estére. A Madách Színház legnépszerűbb előadásaiban több mint 10 éve szerepelnek olyan gyerekek, akik a kiválasztásuk után színészmesterséget, táncot, zenét tanulnak nálunk, hogy szerepüket a lehető legmagasabb színvonalon tudják eljátszani. Így történik ez a József és a színes szélesvásznú álomkabát, a Mary Poppins vagy A nyomorultak esetében is. A Rocksuli musicallel érkeztünk el a legnagyobb kihíváshoz: a kiválasztott gyerekek majdnem egy évig tanulnak nálunk, mielőtt színpadra lépnek az előadásban. A Tiéd a pálya! Musical-KiMitTud ötlete is a tehetséggondozó tevékenységünk folytatása volt: évtizedes tapasztalatunk, hogy a musical műfaja talán a legnépszerűbb színházi műfaj, és kortól függetlenül rengeteg tehetség szeretne részt venni az alkotófolyamatban is. A Musical-KiMitTud folyamatában a középdöntők végén tartottunk már, amikor meg kellett szakítanunk a munkát. Több tucatnyi fiatal várja, hogy értesítsük: mikor tudjuk megrendezni a verseny elődöntőjét. A tehetséggondozás az egyik mozgatója a Musical Pályázatainknak is. 2010-ben hirdettünk először pályázatot új magyar musical megalkotására, az első és második pályázatunk eredményeképp a Madách Színházban Bolba Tamás-Galambos Attila-Szente Vajk Csoportterápia című musical comedy-je 175 alkalommal, Vizy Márton-Tóth Dávid Ágoston Én, József Attila című musicalje 82 alkalommal került színre, és jelenleg is telt házakat vonz. A Musical Pályázaton feltűnt darabok közül, többek között Bella Máté-Karafiáth Orsolya Macskadémon-át Gyulán és Szentendrén, illetve az Operettszínházban, Vizeli Csaba-Másik Lehel A púpos című musicaljét pedig Komáromban mutatták be. Most megint pályázatot hirdettünk, július 13-ig várjuk a jelentkezéseket, a további menetrendet és minden részletet a Madách Színház honlapján találhatnak a reménybeli szerzők. (A részletes leírás itt ) Kedves Ágnes! Nagyon jól gondolja: a jelenlegi helyzet minden színházigazgatót sarokba szorított. És mivel a járvány kimenetelét senki nem tudja megjósolni, nehéz pontos tervet készíteni az újranyitásra, az előadások pótlására. Természetesen A, B, C tervünk is van, sőt, lassan az ábécé összes betűjét elhasználjuk, de egyelőre csak az biztos, hogy szeretnénk minden elmaradt előadásunkat pótolni, vagy leginkább minden nézőnket kárpótolni, akik hónapokkal korábban jegyet váltottak az előadásainkra, és mégsem lehettek ott adott időben a Madách Színházban. Addig is próbáljuk őket szórakoztatni a szűkös lehetőségeink szerint: a Madách Színház repertoárját a főszereplők egy-egy dalával idéztük fel az elmaradt előadások sorrendjében, következett az Ez mind én vagyok! sorozat, amely még mindig tart, és már új projektet is készítünk. (A videók elérhetőek itt) Igyekszünk tartani a lelket egymásban és a nézőinkben, bízunk a mihamarabbi visszatérésben, talán még sosem vártuk ennyire, hogy újra felgördülhessen a függöny a Madách Színházban. Köszönöm szépen az érdeklődését még egyszer, vigyázzanak magukra és találkozzunk a Madách Színházban mielőbb. Barátsággal: Szirtes Tamás

[2020.04.26.]

