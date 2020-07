Képekben - Zenés találkozások a szabad ég alatt Lélekemelő pillanatokkal indult útjára az Operettszínház szabadtéri koncertsorozata. Varázslatos dallamok, csordultig telt nézőtér, tapsvihar – hétvégén hosszú szünet után végre ismét gálaestet tarthattak az Operettszínház művészei, ami szemmel láthatóan a nézők és művészek lelkének is nagyon kellett már. A Pesti Vármegyeháza különleges atmoszférájú udvarán felcsendülő ikonikus slágerek elvarázsolták a közönséget, fantasztikus nyitányt adva az Open Air zenés rendezvénysorozatnak. Szombaton az időjárás meglehetősen zord arcát mutatta. Viszont a viharfelhők sem tántorították el a zenés színházi élményekre kiéhezett közönséget, akik már a nyitás előtt órákkal sorban álltak, hogy elfoglalhassák helyeiket. Az eső röviden eleredt, de – ahogy A Szépség és a Szörnyeteg című előadás főcímdalában is áll – vannak még csodák, az ég végül kegyeibe fogadta a Budapesti Operettszínház Szabad ég alatt című koncertsorozatának nyitóestjét, így megkezdődhetett ez a nagyszerű rendezvényfolyam. Az est négy főszereplője ezúttal Janza Kata, Vágó Zsuzsi, Szabó P. Szilveszter és Kocsis Dénes volt. Hamar kiderült, hogy az Operettszínház sztárjai nemcsak énekes-színészként, hanem bizony humoristaként is megállnák a helyüket, hiszen a műsorvezetői szerepet magukra öltve vicces történetekkel, csipkelődő megjegyzésekkel szórakoztatták a nézőket, olykor interaktív módon megszólítva őket, akik persze hangos kacajokkal díjazták közvetlenségüket. Egyértelműen érezhető volt, hogy a hallgatók és az előadók is nagyon várták már, hogy újra kaphassanak és adhassanak, mindenki szívét megmelengette az újbóli viszontlátás. Az est műsora egyfajta „best of musical”, a trónról letaszíthatatlan közönségkedvencek legszebb dalaiból áll össze. Felcsendültek többek között az Elisabeth, a Rebecca és a Mozart! legendás dalai, melyek nem túlzunk, ha azt mondjuk, azonnal libabőrt varázsoltak mindenki karjára. Emellett Andrew Lloyd Webber és Leonard Bernstein musical-klasszikusait is élvezhette a közönség. Nem kérdés, az este folyamán az érzelmek teljes skáláját megjárhatták a résztvevők. Igazán megható pillanat volt, mikor Kocsis Dénes dalra fakasztotta a közönséget, akik egy emberként énekelték A zene, az vagyok én utolsó szavát. Legalább ennyire megismételhetetlen élményt ígérnek a július 23-án kezdődő Operett Open Air gálák is. Dolhai Attila már a sorozat sajtótájékoztatóján előrevetítette: Egy kicsit ki lehet kacsintani a közönséghez, cinkoskodni, akár közösen is lehet énekelni a közönséggel! A fantasztikus szereposztást ismerve garantált a könnyed, nyáresti szórakozás. Dolhai Attila, Lukács Anita, Vadász Zsolt, Fischl Mónika, Szendy Szilvi, Laki Péter, Bordás Barbara, Dancs Annamari és Dénes Viktor előadják az operett-repertoár gyöngyszemeit olyan nagyszerű művekből, mint a Marica grófnő, A csárdáskirálynő, A mosoly országa és Mágnás Miska – nehéz eldönteni, hogy a szereposztás a vonzóbb, vagy a műsor! A hangulatot varázslatos látványvilág egészíti ki. A klasszicista stílusú műemlék épületegyüttes falát különleges vetítés színezi, mely Somfai Péter keze munkáját dicséri. A Budapesti Operettszínház műszaki igazgatója az alábbiakat mondta a vetített látványról: - „A Budapesti Operettszínház a művészi eszközök, értékek, hatások mellett mindig is különösen odafigyelt az előadások látványvilágára. Komoly, iránymutató előzményekkel dicsekedhetünk. A kétezres évek közepétől megszokottá vált, hogy akár öt-hat projektor hatása egészíti ki a díszletet, varázslatos trükköket létrehozva. Most is szeretnénk egy igazi csemegével meglepni a visszatérő közönségünket. A Vármegyeháza udvarán, ebben a kis ékszerdoboz jellegű térben is vetítési hatásokkal egészítjük ki az előadásainkat. Ez nem egy nagy színháztér, hanem egy olyan hely, ahol a közönség egészen közel kerülhet az előadáshoz, szinte kézzel fogható közelségbe. A nagyon hangulatos, ugyanakkor kis tér minden pozitív hatását élvezhetik a nézők, az akusztikus produkció szinte együtt lélegzik majd a közönséggel.” Valóban, a művészek és a nézők ilyen jellegű közelsége igazi varázslatot hozott létre már az első gálaesten, ami méltó újrakezdés volt a hosszú kényszerpihenő után. Janza Kata szavaival élve: „Reméljük, mindenkinek jól esett, nekünk biztos!” Aki lemaradt az élményről, az bepótolhatja: négy operettgálával várják a nézőket július 23-án, 24-én, 25-én, 26-án.



