Musical sztárok a szabad ég alatt - képekben Négy részes gálaest sorozattal indult újra az élet Budapesti Operettszínházban a négy hónapos kényszerpihenő után. A Pesti Vármegyeháza díszudvarán, a szabad ég alatt, különleges hangulatú musical és operett koncertek varázsolják el estéről estére a közönséget. Szinte napra pontosan négy hónappal a pandémia kihirdetését követően, július 10-én álltak először színpadra az Operettszínház sztárjai és fergeteges musical gálával szórakoztatták az egybegyűlteket.



A helyszín ezúttal a Pesti Vármegyeháza hangulatos és egyben nagyszerű akusztikájú díszudvara, ahol a szabad ég alatt csendültek fel a musical irodalom legnagyobb slágerei.



A koncertsorozat második hétvégéjén összesen három alkalommal volt látható az előadás; Nádasi Veronika, Polyák Lilla, Homonny Zsolt, Kocsis Dénes és Sándor Péter közreműködésével, Bori Tamás rendezésében.



Bori Tamás rendező elmondta, hogy a koncertsorozathoz egy új hangszerelés készült, mely illeszkedik a helyszín különleges akusztikájához:

„A gálák különlegessége, hogy ez gyakorlatilag a pandémiás zárás utáni első koncertsorozat, melyen végre újra találkoznak a művészek és a közönség. Lényegesen intimebb hangulatú, kis téren zajló, bensőséges előadásokkal készülünk a helyszín egyedi adottságainak köszönhetően. Mind a művészek, mind a nézők már nagyon várták ezeket a találkozásokat, rengeteg pozitív visszajelzés érkezett a közönségtől az első gálák után. Ezúttal a gigantikus díszleteket a 21. század technikájával és VJ bevonásával vetített látványvilágként varázsoljuk a klasszicista falakra.” Az időjárás ezen a hétvégén is kegyes volt a művészekhez és a közönséghez, csak pénteken ijesztett be kicsit az eső, de hamar el is állt, hogy átadja a terepet a zenének, a dalnak, a szórakozásnak.



Az estet Homonnay Zsolt nyitotta a Cabaret, Willkommen című dalával, az első emeleti erkélyen. Halált megvető bátorsággal telepedett ki az erkély falára, hátát nekivetve a tartóoszlopnak, a nézők pedig próbálták kitalálni honnan jön a hang.

A művész úr ezzel az ikonikus belépővel magához is ragadta egész estére a konferanszié szerepét, a nézők nagy örömére, hiszen ahol Zsolt beszél, ott szem nem marad szárazon, természetesen a kacagástól.



Azért érdemes ilyen gálán részt venni, mert mindig van valami újdonság, meglepetés, premier.

A legelső előadáson pl. Vágó Zsuzsi a Csillagok aranyát énekelte a Mozart! című musicalből, életében először.



A múlt hétvégén új Ördögi tánc (Jekyll & Hyde) párost avatott a társulat, ezúttal Nádasi Veronika és Homonnay Zsolt énekelték a musical irodalom talán legerotikusabb duettjét némi csavarral. Zsolt ugyan is azzal lepte meg partnernőjét, hogy egy fekete ruhadarabbal gondolta megfojtani a dal végén, ezzel színház közelivé tenni az élményt, hiszen a darabban Hyde végül megöli Lucyt. Szerencsére Veronika életben maradt és Zsolt akciója ellenére is teljes komolysággal élte bele magát végig a szerepébe.



Sándor Péternek is megadatott egy premier, ő a My Fair Ladyből énekelt részletet. De nem kell ahhoz premier, hogy különleges legyen 1-1 dal. Közönségnek és színésznek egyaránt nagy élmény olyan szerepből énekelni, illetve hallgatni, amit az adott művésznek még nem volt lehetősége eljátszani, ilyen alkalmakkor még is kicsit bele tud bújni a karakter bőrébe. Péternek ilyen is akadt bőven az est folyamán, hiszen énekelt a Rudolf, a Mozart! és az Elisabeth musicalekből is.



Mindig nosztalgikus érzés olyan művekből részleteket hallani, amik már nincsenek a színház repertoárján. Aki volt olyan szerencsés, hogy anno látta ezeket a darabokat, 1-1 dal erejéig visszarepülhet az időben és újból átélheti azt a csodát, ami miatt megszerette a musicaleket és az Operettszínházat.

Ilyen ikonikus előadás volt az Elisabeth, amiből Polyák Lilla, Sisi legismertebb dalát, az Az már nem én lennék-et énekelte csodálatosan. A háttérben vetítve jelent meg a Schönbrunni kastély és táncterme, ami különleges látványt nyújtott a zenéhez.



A régi meghatározó darabok mellet a még repertoáron lévő musicalekből is hangzottak el részletek, a Rebecca-ból Lilla (Orchidea) és Zsolt (Jégmosoly) is énekelt, illetve Veronika duettet adott elő Zsolttal (Jöjj, szörnyű az éj), aminek érdekessége, hogy sosem játszotta Én szerepét. Itt el is csíptem egy beszélgetést, az egyik néző fogadta meg, hogy ő bizony megnézi ezt az előadást, annyira lenyűgözték a dalok. Kocsis Dénes abban a szerencsés helyzetben volt, hogy mindkét műsorban szerepelt, így egyik hétvégén Szabó P. Szilveszterrel, másik hétvégén Sándor Péterrel duettben hallottuk tőle az Egyszerű út című dalt.

A legelső előadáson Ő énekelte a Rudolfból a Hétköznapi hős című szerzeményt, amit olyan átéléssel adott elő, hogy a darab kellős közepén éreztem magam.

A második hétvégén kevesebb szerep jutott neki, de mindkét előadást ő zárta a Puctallal, ezzel óriási bulit csapva az est végére.



A muiscal gáláknak ezzel vége, de július 23-26 között összesen négy alkalommal két különböző szereposztással, az operett kedvelőit várják a Budapesti Operettszínház művészei.



Csütörtökön és pénteken Lukács Anita, Vadász Zsolt, Dolhai Attila, Szendy Szilvi és Laki Péter, szombaton és vasárnap Bordás Barbara, Fischl Mónika, Dolhai Attila, Dancs Annamari és Dénes Viktor lép színpadra. Részleteket adnak elő Ábrahám Pál, Huszka Jenő, Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Szirmai Albert és ifj. Johann Strauss közkedvelt operettjeiből, felcsendülnek többek között A csárdáskirálynő, A Denevér, A mosoly országa, Bál a Savoyban, Erzsébet, Giuditta, Marica grófnő, Mária főhadnagy, Mágnás Miska, Viktória és a Víg özvegy című operettekből is.



