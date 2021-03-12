Димаш: Golden - новое направление

Димаш Кудайберген - исполнитель, который много работает и в этот период ограничений. После плодотворного 2020 года он провел на tixr.com в январе долгожданный онлайн-концерт, достойный лишь самых высоких эпитетов, который пока недоступен для просмотра, но скоро его можно будет купить на DVD.
Также состоялась премьера нового клипа на написанную ранее песню «Golden», которая была вступительной песней на концертах ARNAU в 2020 году. Это турне пришлось прервать из-за covid-эпидемии, а концерты были перенесены сначала на 2021 год, а затем на 2022 год.
Поэтому зрители особенно сильно ждали эту премьеру. Димаш полностью оправдал их надежды, и в качестве большого сюрприза представил новый клип, вернее, даже целый мини-фильм на серьезную тему, передающий атмосферу голливудских боевиков. Здесь присутствует также любовь, как основа всего, которая придает силы, чтобы перенести трудные жизненные проблемы, а в данном случае и преодолеть их.
Клип начинается зрелищными сценами. Сначала неясно, о чем идет речь, и лишь по ходу действия начинаем улавливать настоящий смысл из надписей на окнах и стенах автобуса (Big Brother, глаз), старомодных неоновых надписей (Qazaq, Liberty, Peace) в грязном подземном мире большого города, не вписывающегося в общую картину кочевника с орлом на руке, который предупреждает: не забывай, откуда пришел! Что дает силу к действию? Богатый визуальный материал дает пищу для бесчисленных ассоциаций, иногда довольно шокирующих и пугающих, а также содержит множество символов, значение которых понимается каждым по-разному.
Димаш в клипе не произносит ни единого слова, только мимика и язык тела передают его эмоции и предполагаемые мысли. Естественно, исполняемая им песня адаптирована к происходящему. Текст снова универсален, его можно применить к данной теме. Основная тема - эксплуататорские банки и уязвимость маленьких людей, что с первого взгляда сложно понять и в фильме, и в действительности, так как нелегко ориентироваться в мире денег. Это может привести к злоупотреблениям со стороны недостойных людей. Клип стоит посмотреть несколько раз, потому что каждая секунда, каждая сцена, каждое движение точно схореографировано, здесь все имеет значение, как мы уже привыкли у Димаша и его соавторов.
Димаш предстает в роли носителя ДОБРА, спасителя людей и, пожалуй, всего мира.
Через несколько дней после премьеры клипа в соцсетях появились фотографии профилей в золотых масках, из которых сделали несколько видеороликов, где примерно на 60 языках прозвучало: «We are Golden», выразив этим свою поддержку его новой работе, а также новым планам артиста (он объявил в интервью MTV, что хочет поехать в Америку). Димаш выступил также с двумя песнями на инаугурационной неделе в связи с избранием нового президента США, будучи казахом, известным своей благотворительностью и призывами к миру, и, по всеобщему мнению, стоящим выше политики.