Димаш: Golden - новое направление

Димаш Кудайберген - исполнитель, который много работает и в этот период ограничений. После плодотворного 2020 года он провел на tixr.com в январе долгожданный онлайн-концерт, достойный лишь самых высоких эпитетов, который пока недоступен для просмотра, но скоро его можно будет купить на DVD.

Фото см. здесь https://ru.dimashnews.com/nezabyvaemye-jemocii-dimash-digital-show-proshel-na-strimingovoj-platforme-tixr/

Также состоялась премьера нового клипа на написанную ранее песню «Golden», которая была вступительной песней на концертах ARNAU в 2020 году. Это турне пришлось прервать из-за covid-эпидемии, а концерты были перенесены сначала на 2021 год, а затем на 2022 год.

Поэтому зрители особенно сильно ждали эту премьеру. Димаш полностью оправдал их надежды, и в качестве большого сюрприза представил новый клип, вернее, даже целый мини-фильм на серьезную тему, передающий атмосферу голливудских боевиков. Здесь присутствует также любовь, как основа всего, которая придает силы, чтобы перенести трудные жизненные проблемы, а в данном случае и преодолеть их.

Клип начинается зрелищными сценами. Сначала неясно, о чем идет речь, и лишь по ходу действия начинаем улавливать настоящий смысл из надписей на окнах и стенах автобуса (Big Brother, глаз), старомодных неоновых надписей (Qazaq, Liberty, Peace) в грязном подземном мире большого города, не вписывающегося в общую картину кочевника с орлом на руке, который предупреждает: не забывай, откуда пришел! Что дает силу к действию? Богатый визуальный материал дает пищу для бесчисленных ассоциаций, иногда довольно шокирующих и пугающих, а также содержит множество символов, значение которых понимается каждым по-разному.

Димаш в клипе не произносит ни единого слова, только мимика и язык тела передают его эмоции и предполагаемые мысли. Естественно, исполняемая им песня адаптирована к происходящему. Текст снова универсален, его можно применить к данной теме. Основная тема - эксплуататорские банки и уязвимость маленьких людей, что с первого взгляда сложно понять и в фильме, и в действительности, так как нелегко ориентироваться в мире денег. Это может привести к злоупотреблениям со стороны недостойных людей. Клип стоит посмотреть несколько раз, потому что каждая секунда, каждая сцена, каждое движение точно схореографировано, здесь все имеет значение, как мы уже привыкли у Димаша и его соавторов.

Более подробную информацию о клипе можно найти на сайте исполнителя: https://ru.dimashnews.com/dimash-predstavil-novoe-muzykalnoe-video-golden/

Димаш предстает в роли носителя ДОБРА, спасителя людей и, пожалуй, всего мира.

Через несколько дней после премьеры клипа в соцсетях появились фотографии профилей в золотых масках, из которых сделали несколько видеороликов, где примерно на 60 языках прозвучало: «We are Golden», выразив этим свою поддержку его новой работе, а также новым планам артиста (он объявил в интервью MTV, что хочет поехать в Америку). Димаш выступил также с двумя песнями на инаугурационной неделе в связи с избранием нового президента США, будучи казахом, известным своей благотворительностью и призывами к миру, и, по всеобщему мнению, стоящим выше политики.

https://ru.dimashnews.com/dimash-vystupil-na-meroprijatii-sister-cities-international/

Самал Тау https://www.youtube.com/watch?v=OLrFs0WRxgY&t=579s&ab_channel=DimashQudaibergen

SOS, Молитва о Земле

https://www.youtube.com/watch?v=sE-9fQTFyas&ab_channel=DimashQudaibergen

Golden/ Золотые:

Они всегда смотрят на тебя

как на чудика, не от мира сего

Как будто лучше бы ты исчез или пропал

Думают, что ты не слышишь, что они говорят

Но каждым твоим словом

Мы можем увидеть, что наши замыслы кристально чисты

Так что, когда наступившая при твоем появлении тишина ослабевает

А прах и пепел продолжает сыпаться на твою голову

В итоге, вне всего этого маскарада, оказывается -

Мы - Золото

Они могут говорить все что угодно

А мы все еще стоим на ногах

Потому что мы - золото

Мы - Золото

За все разбитые мечты и надежды,

И за все неверие и недоверие,

За все те моменты, когда они поучали тебя, как надо жить

Подумай, что у них есть свобода выбора судачить о нас,

Наш же путь жизни был нашим, и оставил свою печать морщин

И им не познать, какое сокровище мы обрели взамен

Они могут говорить все что угодно

А мы все еще стоим на ногах

Потому что мы - Золото

Мы - золото

Потому что мы - Соль Земли

https://lyricstranslate.com

Полный список команды, работающей над клипом, и описание истории можно найти под видео.

Официальные страницы Димаша Кудайбергена в социальных сетях:

Facebook - https://www.facebook.com/dimash.official.dq

Instagram - https://www.instagram.com/kudaibergenov.dimash/

ВКонтакте - https://vk.com/id204026563

Twitter - https://twitter.com/dimash_official

Weibo - https://weibo.com/u/6081887607

Википедия - https://en.wikipedia.org/wiki/Dimash_Kudaibergen

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCGBxbj_RMKB22rhJnK9qReg

Golden: http://music.yoola.com/JO6ju

Пожалуйста, используйте только выше перечисленные ссылки, потому что есть много фейковых страниц.

Получайте удовольствие и размышляйте над клипом!

Габриэлла Надь

[06.03.2021]

[2021.03.12.]