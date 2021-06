Árkosi Árpád rangos díjat kapott Elindult a szabadtéri színházak szezonja. A nyári évadnyitás egyik hagyományos eseménye a Szabadtéri Színházak Szövetségének június eleji díjátadása: a szakmai szervezet 2021-ben Árkosi Árpád rendezőnek ítélte oda a Gedeon József Amfiteátrum-díjat. Pócza Zoltán, a Szabadtéri Színházak Szövetségének elnöke – egyben a Kőszegi Várszínház igazgatója – a mai méltatóbeszédében kiemelte: „Árkosi Árpád csaknem fél évszázada meghatározó alakja a magyar színházművészetnek. 2006 óta szabadúszó rendezőként, fesztiválok állandó zsűritagjaként, szabadtéri színházak elismert színházi szakértőjeként dolgozik. Különleges színházi szemlélete, invenciózus megközelítése, tájékozottsága és a kortárs témák iránti egyedülálló fogékonysága széles szakmai körben ismertté tette nevét, elismerést szerezve neki külföldön és belföldön egyaránt.” Árkosi Árpád a díj átvételekor elmondta: „Duplán különleges nekem ez a díj. Szakmai szervezet ítélte oda, ami jóleső érzés. Másrészt a díj névadója, Gedeon József a Gyulai Várszínház egykori legendás igazgatója volt, sokat dolgozhattam ott már az ő idején is. A díj megőrzi az emlékét, amit nagyon fontosnak tartok. A színházi életben eltöltött hosszú évtizedeim után idézhetném a múltat folyamatosan, de én ma is a jövőt tervezem, ez az alkotói gondolkodás nálam sosem áll le.” A díjátadót a Szabadtéri Színházak Szövetségéhez tartozó intézmények vezetőinek a körében tartották ma délelőtt a budapesti Városmajori Színházban. Pócza Zoltán, a szervezet elnöke ott arról is beszélt, hogy „a Szabadtéri Színházak Szövetségének 12 tagszervezete 12 különböző adottságú helyszínen 12 különböző műsorkoncepcióval – 50 új darab bemutatójával – várja a közönséget. Mindannyian a minőség és az értékteremtés igényével. Mind a tizenketten ugyanazt gondoljuk és képviseljük: ebből a nehéz helyzetből, amely mindenkit megviselt, a kultúra a kivezető út. Összehoz embereket, közösségeket. A kultúra kötelez is: meg kell gyógyítanunk a lelkeket, amire a kultúra a legjobb orvosság. Ehhez a regenerálódáshoz a szabadtéri színházak a legbiztonságosabb és leghangulatosabb helyszínek. A szövetség tagjainak közös jelmondata lett 2021-re: »Szabadtéren – szabadabban«.” Hozzátette: a 12 tagszervezet – Agria Nyári Játékok (Eger), Esztergomi Várszínház, Gyulai Várszínház, Kisvárdai Várszínház, Kőszegi Várszínház, Kultkikötő (Balaton), Margitszigeti Színház, Nagyerdei Szabadtéri Játékok (Debrecen), Szarvasi Vízi Színház, Szentendrei Teátrum, Városmajori Szabadtéri Színpad, Zsámbéki Nyári Színház – nem versenyezni akar egymással, hanem együttműködni a szabadtéri szférában. Idén ez a 12 szabadtéri színház még jobban összefogott, s egyedülálló közös és ingyenes programkiadványt jelentetett meg – az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával és a Fidelio kulturális programmagazin szerkesztésében. „Ez a kiadvány kulturális kalauz. Programajánlókkal végig vezet a tizenkét szabadtéri színház eseményein. Csaknem 100 eseményről olvasható benne, de ez csak egy szűk válogatás a nyári szezon több száz rendezvényéből. Az egyes színházak oldalain QR-kódot helyeztünk el, amelyen keresztül további és még frissebb információkhoz is juthatnak az adott helyszínről” – említette Pócza Zoltán. A Szabadtéri Színházak Szövetsége 1997-ben alakult. Már egy évvel korábban Gedeon József, a Gyulai Várszínház akkori igazgatója és Mátyás Irén, a Zsámbéki Nyári Színház akkori vezetője felvetették: a „szabadtérieknek” speciális a működésük, jó lenne egy külön szervezet, amely összefogná őket és a problémáikat, és szükséges az érdekképviselet. Alapelveik között megfogalmazták, mit tekintenek szabadtéri színháznak, például ne csak befogadjon produkciókat, legyen saját bemutatója is. A csatlakozás kritériumai között pedig az is szerepel, hogy az intézmény legalább nyolc éve folyamatosan tevékenykedjen, együttműködjön a település önkormányzatával, vállaljon közszolgálati feladatokat is.



