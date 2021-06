Nyáresti operamesék felnőtteknek a Margitszigeten Június végén, nyolc év után újra visszatér a Carmen a Margitszigeti Szabadtéri Színház színpadára! A világsikerű produkciónak, június 25-én és 27-én ráadásul egy itthon még soha nem látott feldolgozását láthatják majd a nézők, az operarendezés Tarantinójaként emlegetett katalán művész, Calixto Bieito jóvoltából. A közönség nagy örömmel és nyitottsággal fordult a pandémia után a biztonságos Margitszigeti Szabadtéri Színház felé, ahol az előadások és koncertek közel 3 ezer néző előtt zajlanak. A színház vezetése, a fellépő művészek és háttérdolgozók a továbbiakban is az erős nézői érdeklődésre számítanak. „A Margitszigeti Színház június elején, az elsők között nyitotta meg a 2021-es nyári szezonját. Budapest legnagyobb szabadtéri színházában a közönség végre élő tapssal köszönhette meg a művészek, az alkotók teljesítményét. Igazán elégedett lehetek! – mondta büszkén Bán Teodóra a színház vezetője, majd így folytatta: Hiszen a június 3-án elindított szezonban már több olyan nagy bemutatót és koncertet tartottunk meg, melyet a közönség aktív részvételének, és a nyári időjárásnak is köszönhetően határozottan sikeresnek tekintünk. Nagy érdeklődés mellet, szinte teltházzal indultunk június 3-án a Nemzeti összetartozás napja előestéjén, a Magyar hősök, csaták és szerelmek produkcióval, de ugyanez mondható el a Nemzeti Filharmonikusok koncertjéről is, ahol a Jussen fivérek sztárzongorista pár által játszott Mozart zongoraverseny szépsége, és a Carmina Burana határtalan zenei energiája terítette be a Margitsziget nagy koncerttermét, majd a Csókkirályt élvezhette a közönség, melyet a Puskás musical drámai és szívet melengető sikere követett. És most elérkezett a már nagyon várt Carmen bemutató a Margitszigetre is – a tavaszi bécsi előadást követőn –, melyet a Margitszigeti Színház, állandó partnerével, a Magyar Állami Operaházzal együttműködésben visz színre, Calixo Beito rendezésében. Bár a rendező stábja nemzetközi, a szereposztás ez alkalommal tisztán magyar operaénekesekre épül. Bretz Gábor és Brickner Szabolcs is világot látott művészek, akik ez alkalommal itthon csillogtatják meg tehetségüket, Carmen szerepében pedig Szántó Andreát láthatja és hallhatja majd a nagyérdemű a Margitszigeten. A jól ismert Carmen új köntösbe bújik az operarendezés Tarantinójaként emlegetett katalán művész, Calixto Bieito munkája által. „Szellemes ez a hasonlat, mert Bieito valóban úgy jut el az operák lélektanának mélyére, hogy aztán nem fogja korlátok közé magát, hanem amit ott talált azt színpadra is teszi. Olyan egészen elképesztő asszociációkkal tud és mer is élni, amelyek a klasszikus operajátszástól nagyon messze, ugyanakkor a lényeghez nagyon közel állnak. Ezért lehetséges például az, hogy az első felvonásban, a tikkasztó sevillai nyár hangulatát, a bágyasztó forróság, sivatagias érzését, úgy hozza létre, hogy egy katona végig körben fut a színpadon, és vele együtt fáradunk el mi is.” – mondta Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója, a Carmen bemutató ötletgazdája. A Bieito-rendezés egyébként már az egész világot bejárta, a legnagyobb színházak tűzték műsorra, egytől-egyig nagy sikert avatva az örök klasszikus, húsbavágóan éles, provokatív változatával. „Ez a leggyakrabban játszott opera cím Magyarországon, a közönség nagyon szereti a darabban uralkodó tüzes, andalúz érzelmeket és indulatokat. S bár a járvány miatt az emberek elszoktak az ilyen jellegű programoktól, a tömegrendezvényektől, őszintén remélem, hogy nyáron, a szabadtéri színházba szívesen jönnek majd, és teltház előtt játszhatjuk a produkciót.” – tette hozzá a főigazgató, aki a Margitszigeti Színház és az Opera közel egy évszázados kapcsolatáról is mesélt. „A Margitszigeti Szabadtéri Színpad valójában az Opera egyik játszóhelye volt. Az intézmény 1938-as megnyitója óta állandóan játszottak itt operákat, sőt, mintegy tizenkét éven át maga az Operaház üzemeltette a színházat, így ebben az időszakban, májustól szeptember végéig, összesen 60-70 operaelőadást láthattak a kultúrára éhezők. Nagy öröm, hogy majdnem száz évvel később, a digitalizáció, a filmek és mobiltelefonok korában, még mindig lehet operát játszani a Margitszigeten. Egészen más itt operát hallgatni. Aki ide eljön, az egy hihetetlen látványossággal, élménnyel gazdagítja saját estéjét: ebbe beletartozik a készülődés, az eljutás, az ittlét, a lebukó nap és a gyönyörű platánok alatti andalgás is. Ez egy olyan programcsomag így egyben, amit bizony sok város elirigyelhetne.” A Margitszigeti Színház és az Operaház jó kapcsolatának köszönhetően a nyár folyamán, július 23-án a közönség még találkozhat az Operaház zenekarával és énekkarával a VERDI Ünnep alkalmával, ahol a közönség „best of” nyitányok, nagy operakórusok, operarészletek válogatásával ünnepelheti a szerzőt, kiváló vendégszólistákkal, Arturo Chacón Cruz (tenor), Maria Grazia Schiavo (szoprán) és Kálmándy Mihály (bariton) szólistákkal fűszerezetten. A koncert karmestere Kocsár Balázs lesz.



