Puskás, egy legenda emlékezete a Margitszigeten - képek a sajtótájékoztatóról Idén nyáron még focit is nézhetünk a Margitszigeti Szabadtéri Színházban! Nem is akármilyet: a legendás Aranycsapat parádés játékának megzenésített pillanatait. A kezdő rúgást június 17-én és 19-én a magyar futballkirály, Puskás Ferenc bőrébe bújt Veréb Tamás végzi el, hogy azután végigkalauzolja a lelátón ülő rajongókat Öcsi életének fontosabb állomásain. Sőt! A június 19-ei előadásra jegyet váltók duplán jól járnak, előadás előtt óriáskivetítőn élvezhetik a magyar-francia EB-mérkőzést. Puskás 1945. augusztus 20-án játszott először a magyar labdarúgó-válogatott színeiben, a grandiózus előadás pedig e jeles dátum 75. évfordulóján, tavaly augusztus 20-án – a járványhelyzet miatt – „csak” az előbemutatót élhette meg, a bemutató idén a Margitszigeten lesz. A Margitszigeti Szabadtéri Színház adottságai a musical újrarendezését igényli. „A hivatalos bemutatót, új fényében tartjuk majd meg a nagyközönség elött. Szente Vajk, Galambos Attila és Juhász Levente az évforduló tiszteletére készült zenés színdarabjának előbemutatóit állva tapsolta a közönség, minden esély adott, hogy a Margitszigeten is együtt örülhessünk a közös sikernek. A labdarúgó-Európa-bajnokság idejére esik a bemutató, ami különleges esélyt és figyelmet érdemel, így a június 19-ei margitszigeti előadásokra megváltott jegyekkel már délután óriáskivetítőn láthatja a mérkőzést a közönség a nagyszínpadon. Érdemes lesz tehát a családoknak a Margitszigetet választani, hiszen közösen szórakozhatnak és élhetik át a valós futball és a színpad nagyjai által nyújtott élményt.” – nyilatkozta Bán Teodóra a Margitszigeti Színház ügyvezetője és művészeti vezetője.

Puskás, a musical sajtótájékoztató - Margitszigeti Színház - klikk a fotóra „Nagyon szerettem a focit. Mondani szokták, hogy amióta az eszemet tudom, de én talán még annál is régebb óta. Nagyapám rengeteget mesélt Puskás Ferencről és az Aranycsapatról, így hamar kialakult egy különleges kötődésem ezekhez a legendás játékosokhoz.” – mesélte a darab megálmodója és rendezője, Szente Vajk. „Molnár Ferenc azt mondta, hogy mindenki a saját fegyverével harcol az életben. Én a színházon keresztül tudok beszélni az ezzel kapcsolatos gondolataimról, és az fogalmazódott meg bennem, hogy Puskás életében milyen sok olyan esemény volt, ami kiabál a színpadért. Egy nagyon érdekes és összetett emberi sorsról van szó, amelyben egyértelműen kirajzolódik a haza szeretete és annak kényszerű elhagyásának dilemmája, a folyamatos nehézségek utáni újrakezdéssel való megbirkózás. Mindemellett persze a darab emléket állít egyrészt annak a kornak, másrészt annak a csapatnak is, akit mi Aranycsapat néven ismerünk.” A 40-es 50-es évekbeli Magyarországot is bemutató, szinte teljes egészében valós eseményeken alapuló musicalben mindössze néhány fiktív karakter jelenik meg, akiket a történet követhetősége érdekében írtak bele a szerzők. A felejthetetlen élményről 22 színész, 60 táncos és 30 gyerekszínész gondoskodik, a háttérben kivetített korabeli képsorok, és a látványos díszlet ölelésében. S bár a produkciót végül kőszínházban mutatták be, az alkotók már a kezdetektől ügyeltek a könnyű adaptálhatóságra, így csak apróbb változtatásokra lesz szükség ahhoz, hogy szabadtéren újra bezsebelhessék a megérdemelt elismerést.



„Klassz dolog, hogy valamelyik előadásom végre a Margitszigeten is be tud mutatkozni, nyáron, a budapesti közönség előtt. Nagyon várom már! Szerintem most pont egy jó időszak következik majd és fontos, hogy bátran, minden erőnket, tehetségünket bevetve segítsük a nyitást és a lelki túlélést, ami most nagyon szükségszerű a nehéz hónapok után. Fontos tudatosítani a nézőkben, hogy újra lehet biztonságosan színházba járni ráadásul ez adhat egy olyasfajta szórakozás élményt, gondolatot, tudást, ami el tudja feledtetni magunk mögött hagyott felhős napokat. A színházak szinte végig készültek arra, hogy milyen lesz amikor ki lehet nyitni, úgyhogy folyt a munka, nagyon óvatosan. Mostanában kezd megint besűrűsödni, sokszor érzem azt, hogy 3-4 helyen is kéne lennem egyszerre, de ez soha nem jelentett gondot, úgyhogy igyekszem most is állni a vártán. Az a feladatom, hogy ahol tehetem támogassam a gördülékenyebb elindulást, és színpadra állhassanak azok az előadások, amiken a járvány ideje alatt, zárt kapuk mögött is megállás nélkül dolgoztunk.” Mindenesetre a 2021-es nyárban a Margitszigeti Szabadtéri Színházban Szente Vajk két munkájával is találkozhat majd a nagyérdemű: a Csókkirály koncert bemutatóján június 9-én, valamint június 17-én és 19-én a Puskás musicallal, sőt 19-én – a már fent említett – meccset is megnézheti kivetítőn, aki aznapra jegyet váltott! Érdemes figyelemmel kísérni a Margitszigeti Szabadtéti Színpad teljes szezonjának igazán gazdag és választékos kínálatát. Margitszigeti Színház

[2021.05.29.] Megosztom: