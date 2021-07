Holnap este jazz sztárok a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon Different Dimension - Stanley Jordan Quartet koncert július 21-én 20 órakor a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. Stanley Jordan igazi kaméleon: nyitottság, képzelőerő, sokoldalúság jellemzi. A különleges, nyolcujjas „tapping” technikájáról ismert gitáros klasszikus művek merész feldolgozásai, popslágerek kapcsán tett felfedezések, vagy éppen a jazz határait feszegető, ultramodern improvizációk révén újra és újra lenyűgözi közönségét. Az együttes most is nemzetközileg elismert jazz zenészekből állt össze. Stanley Jordan - gitár

Laurence Cottle - basszusgitár

Horváth Kornél - ütőhangszerek

Dörnyei Gábor – dob Stanley Jordannal 2016-ban már találkozhatott a Margitsziget közönsége, 2018-ban a Müpában Bachot játszott basszusgitáron. Idén pedig a könnyedebb és popposabb saját feldolgozások mellett Bartók és Debussy feldolgozás is kerül az ujjai alá, méghozzá egy Steinway zongorán, sőt Michael Jackson és Led Zeppelin zeneszám átiratokat is hallhat a közönség. Örömzenélés várja tehát szerdán a jazzkedvelőket.



Margitszigeti Színház [2021.07.20.]