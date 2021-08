Programok a Balaton környékén 2021. augusztus 20-án Színes programok várják azokat, akik SZent István napját a Balaton környékén szeretnék tölteni 2021. augusztus 20 - Keszthely Augusztus 20. Magyarország nemzeti ünnepe, mely napon megemlékezünk Szent István király államalapításáról. Az állami ünnepet gyakorlatilag minden magyar településen -határon innen és túl- megünneplik. Keszthelyen augusztus 20-án ebben az évben is is színes programokkal várják az érdeklődőket. SZENT ISTVÁN NAPOK Keszthelyen, a Balaton fővárosában augusztus 20-án idén is a szórakozásé és a kulturált kikapcsolódásé a főszerep. A programsorozat részeként az előző évekhez hasonlóan ebben az évben is számíthatunk zenés, táncos programokra, valamint az elmaradhatatlan tűzijátékra is. És még számos egyéb programban lehet részünk, ha ellátogatunk a 3 napos rendezvénysorozatra. Részletes program Augusztus 20. (péntek) 18.00: KALIMPA ZENEKAR: FELHŐEVŐK – gyermekkoncert 20.00: NAGY BOGI 21.00: ÜNNEPI TŰZIJÁTÉK 21.15: PÉLY BARNA ÉS ZENEKARA 22.30: DJ NRGEE Helyszín Keszthely, Balaton-part, Zenepavilon További keszthelyi programok - 2021. augusztus 20 - programok Keszthelyen 2021. augusztus 20 - Balatonboglár Boglári Szüreti Fesztivál 2021. augusztus 18. - 22.

Somogy megye, Balatonboglár A 44. Boglári Szüreti Fesztivál 2021. augusztus 18-22. között kerül megrendezésre a balatonboglári Platán strandon, ahol egy minden eddiginél nagyobb tűzijátékkal és számos meglepetéssel várják az érdeklődőket! Kóstold meg az ország 22 borvidékéről érkező pincészetek kiváló borait, illetve élvezd a zenés strandolást, a fantasztikus programokat, a játékokat, a koncerteket és a Gyermekvilág meglepetéseit! 2021. augusztus 20 - Siófok WeLove Balaton Festival Siófok

2021. augusztus 20. Somogy megye, Siófok A Balaton fehér homokos strandja ismét a fiataloké a 2021. augusztus 20-án megrendezésre kerülő WeLove Balaton Fesztiválon! Egy hatalmas buli és nagyszerű fellépők várnak rád a siófoki Plázson, ahol a jó hangulat garantált! 2021. augusztus 20 - Balatonlelle Ünnepi kulturális programok a rendezvényparkban, augusztus 20-a alkalmából. 17:00 Múlt idézés a Vörös Oroszlán Lovagrenddel Tábori mustra, apródok és martalócok csatája, fegyver bemutató, apródavatás Kisteleki Gergely solymász bemutatója Tűzorchideák tűztánc bemutatója

20:00 X-Press Tánc Sport Egyesület

21:00 Colorband zeneka A rendezvény ingyenes 2021. augusztus 20 - Fonyód 2021. augusztus 20-22. között koncertekkel, szórakoztató rendezvényekkel és tűzijátékkal ünneplik Szent István napját Fonyódon. AUGUSZTUS 20. PÉNTEK

9:00 – 9:50 Szentmise

10:00 – 10:15 Ünnepi beszédek

10:15 – 10:30 Fonyód Polgáraiért Díj átadása

10:30 – 10:45 Az újkenyér megszentelése, majd kenyér és borosztás

10:45 A Fonyódi Betyárok Néptánc Egyesület bemutatója

19:30 Radio Live élő koncert

22:00 Tűzijáték

22:15 Ámokfutók

23:00 Dj. Forkman

Helyszínek: Szent István utcai kápolna, Vigadó tér 2021. augusztus 20 - Gyenesdiás

2021. augusztus 19. - 20.

Zala megye, Gyenesdiás Augusztus 20. péntek

15-19 óráig: Fanyűvő Játékpark és Varázshangok Játszóház

16:30 Az új kenyér megáldása Szent István tiszteletére

17.:00 Tritonus gitártrió régizene műsora

19:00 Héttorony Hangászok koncertje Kísérő programok:

A Göcseji Népművészeti Egyesület bemutatkozása

Finom ételek, hideg italok és kézműves portékák. Augusztus 20-án ünnepi szent mise a Diási Havas Boldogasszony Kápolnában. Szeretettel várunk mindenkit! 2021. augusztus 20 - Balatonfüzfő 2021. augusztus 20-án, Szent István napján, programsorozattal ünnepel Balatonfűzfő. 10.30 (Mámai templomrom)

Szentmise, új kenyér megáldása 19.00 (Mámai templomrom)

Irinyi Fúvószenekar

Ünnepi beszéd

Városi díjak átadása 20.00 (Föveny strand)

Néptáncbemutató 21.00 (Föveny strand)

Singh Viki 22.00 (Föveny strand)

Ünnepi Vízjáték és Lángshow 22.30 (Föveny strand)

DJ Retro-Z Augusztus 20. Zánka

2021. augusztus 20.

Veszprém megye, Zánka Zánka koncerttel és tűzijátékkal ünnepli Szent István napját. A Szent István napi ünnepi koncerten fellép Malek Andrea, Jáger András és zenekaruk. Kezdési időpont: 20.30 21:30 órától tűzijáték Augusztus 20. Balatonfüred ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE BALATONFÜRED

2021. augusztus 20.

Veszprém megye Balatonfüred 2021. augusztus 20-án több helyszínen rendeznek programot Államalapító Szent István Ünnepe alkalmából Balatonfüreden. Római Katolikus Plébánia templom (piros templom)

9:00 Ünnepi Szentmise, majd kenyérszentelés a templom előtti téren Szent István tér

10:30 Ünnepi műsor

(Esőhelyszín: Római Katolikus Plébánia templom) Kisfaludy Színpad

20:30 KósART-Zalai Táncegyüttes: Por és Hamu

22:30 Csángálló Balaton – Tagore sétány

22:00 Tűzijáték AUGUSZTUS 20. - NEMZETI ÜNNEP TIHANY

2021. augusztus 20.

Veszprém megye Tihany 2021. augusztus 20.

17.00 A Csodaszarvas meséje- a Holdfű Színház bábelőadása

Helyszín: Tihanyi Tájházak 19.00 Ünnepi köszöntő és az új kenyér megszegése

Helyszín: Tihanyi Tájházak 21.00 Ünnepi Tűzijáték

Helyszín: Hajóállomás 2021. augusztus 20 - programok a Balaton környékén összeállítás folytatódik, KLIKK! [2021.08.17.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu