Kapcsolódó cikkek • Szórakoztat és tanít a Puskás című musical - képekben Kapcsolatok • Margitszigeti Szabadtéri Színpad Augusztus 20-án Bánk bán a Margitszigeten - Történelem, tradíció, ünnep A Bánk bán nemzeti operával ünnepel az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen a Margitszigeti Szabadtéri Színház. Idén, a tavalyi bemutató után, ismét visszatér a Margitsziget nagyszínpadára Erkel Ferenc három felvonásos remekműve, a Bánk bán, a Kossuth-díjas Vidnyánszky Attila rendezésében. Erkel Ferenc 1844-ben, a Kölcsey Ferenc Himnuszának megzenésítésére kiírt pályázaton aratott győzelme után kezdett el foglalkozni Katona József drámájával, mint lehetséges operatémával. A történelem hosszúra nyújtotta a komponálás idejét: előbb a szabadságharc, majd az azt követő diktatúra cenzúrája miatt egészen 1861. március 9-ig kellett várnia a közönségnek, mire a mű teljes egészében megszólalhatott az akkori Nemzeti Színházban. A sikerét, és a népszerűségét őrző nemezti operánk színrevitele, nemzeti ünnepeink kiemelkedő eseménye. „A Bánk bán történetvezetése, az áradó, energikus, kifejező dallamok, a nagyzenekari és kórusrészletek, a csodálatos zenei atmoszféra, a rendezés és a színpadi látvány felejthetetlen és midig újra élhető élményt képes nyújtani. A Bánk bán nagyáriája, a „Hazám, hazám…” védjegyévé vált a magyar szabadságnak és táplálékává a magyar léleknek.” – nyilatkozta Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház ügyvezető igazgatója és művészeti vezetője. „Számomra a Bánk bán a magyarságot jelképezi – az örök kiélezett, éles harcot azért, hogy a jó úton tudjunk maradni. Jelképezi a megosztottságot, az erőt, a becsületességet, a tisztességet. Bánk bán figurája nagyon közel áll hozzám. Vidnyánszky Attila rendezésében az opera pedig tökéletes." – nyilatkozta a bemutató előtt a címszereplőt alakító világhírű operaénekes, Molnár Levente. És valóban, melyik mű lehetne jobb megkoronázása az államalapítás évfordulójának, mint ez az örök és egyetemes emberi érzések dinamikáján alapuló, a Shakespeare-i királydrámák mélységeit, s a zenei erőt egyaránt megcsillogtató lendületes, örökérvényű történet. „A Bánk bán zseniális alkotás, a leginkább színpadra írt mű a három nemzeti klasszikus drámák közül. Az ember tragédiája hatalmas vízió, egy rendező számára kimeríthetetlen inspirációs forrás, a Csongor és Tünde költői nyelve és meséje ragad magával. Katona művével a drámaírás shakespeare-i csúcsaira ért fel"– mondta korábban Vidnyánszky Attila, a darab rendezője, aki többször is megrendezte már Katona József drámai művét és Erkel operáját is. „Hazánk nagy sorsfordulói, történelmi tragédiái mindig arra késztetnek, hogy átgondoljuk a helyünket a világban, megfogalmazzuk küldetésünk és végzetünk sajátosságait. Erre az opera műfaja, illetve Erkel grandiózus műve különösen alkalmas, hiszen sűrítve, ugyanakkor a zene szuggesztív erejével felerősítve szembesít bennünket a drámai történettel” – fogalmazott a rendező. A főbb szerepekben Molnár Levente mellett Mester Viktória, Boncsér Gergely, Fischl Mónika, Kálmándy Mihály, Kováts Kolos és Bakonyi Marcell énekhangját és játékát élvezhetik majd a nézők, ezen a Győri Nemzeti Színház zenekarával, énekkarával és tánckarával, a Honvéd Férfikarral és a Budapesti Stúdiókórussal, valamint a Bánk bán 2020 tánckarával kiegészült grandiózus előadáson.



Jegyvásárlás Érdemes tudni – hasznos információk a közlekedésről augusztus 20-án: Az augusztus 20-ai, többnapos ünneplés és a tűzijátékra való előkészületek miatt Budapesten útlezárásokra, terelésekre kell számítani, emellett számos forgalmi változás lesz a beváros és a Dunapartokat érintő közösségi közlekedési eszközökön. Így, augusztus 20-án nem közlekedik a MAHART Passnave színházi hajójárata, így ezzel a lehetőséggel nem tudnak élni a Margitszigetre látogatók. A Margitsziget az előadás előtt 19 óráig a 4-es és 6-os villamossal érhető el, azonban 19 óra után a hídon, várhatóan már nem közlekedhet villamos. Ebben az esetben a villamosok Dél Buda felől csak a Jászai Mari térig közlekednek, a Széll Kálmán tér felől pedig csak a Margit híd budai hídfőig. Augusztus 20-án, várhatóan 19:00-22:30 között 26-os és 226-os autóbuszok a Margit hídon már nem közlekednek, így az Árpád híd felől a Margitszigeten csak a Centenáriumi emlékműig közlekednek – tehát nem a Margit hídi bejáratig. Így javasoljuk az Árpád híd felőli megközelítést, illetve a Margit hídról be kell sétálni a Centenáriumi emlékműig a 26-os és 226-os buszok eléréséig. Emellett javasoljuk a metrók, az M3-as metrópótlók igénybevételét és a Margitszigeti Szabadtéri Színpadhoz az Árpád híd felől történő megközelítést. Margitszigeti Színház

