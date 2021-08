Kapcsolódó cikkek • Illatszertár a Tháliában - képes beszámoló • Jön a Lövések a Broadwayn előadás Képgalériák • Lövések a Broadwayn plakátfotózás Kapcsolatok • Thália Színház Elkészült a Lövések a Broadwayn plakátja Elkészült a plakát – szerintünk igazán jól áll a gengszter stílus Szabó Győzőnek és Ember Márknak. De nézzük, kik is szerepelnek rajta. Nick Valenti (Szabó Győző): Véreskezű New York-i maffiafőnök, aki, ha kell, bárkit egy perc alatt leaszfaltoztat. Az se okoz neki problémát, hogy aktuális sztriptíztáncos barátnőjét benyomja egy készülő Broadway-produkcióba. Cheech (Ember Márk): Nick első számú gengsztere. Akivel a főnök nem szimpatizál, Cheech kezei között könnyen a Gowanus-csatornában végzi. Új megbízást kap: vigyázzon a főnök barátnőjére egy készülő Broadway-produkcióban.



Helen (Szinetár Dóra): Nagy múltú Broadway-primadonna, aki jó pár éve már csak régi sikerekből él; legfeljebb magánéleti botlásai miatt szerepel a lapokban. Mikor újra megtalálja egy nagy feladat, ismét fellángol a színpad és a tehetséges szerzők iránt érzett olthatatlan szerelme. David (Hevesi László): Törekvő fiatal drámaíró. Pennsylvaniában kétszer bukott félamatőr produkciókban. Szerelmével, Ellennel szűkös körülmények között él New Yorkban. Amikor megtalálja a nagy lehetőség, mindent elkövet, hogy a produkciót sikerre vigye. A történet New Yorkban játszódik, 1930-ban. A valaha ünnepelt színésznő a nagy visszatérésre készül. Következő bemutatójának ifjú szerzője rendkívül ígéretes mint férfi, de a színdarabján lenne mit javítani. A bölcs producer nagyvonalú szponzort talált a maffiafőnök személyében, aki sztriptíztáncos barátnőjéből akar sztárt csinálni. A próbák megkezdődnek, és a Broadway-premier hatásosabb nem is lehetne: élesben lőnek a színpadon. Szereplők: Szabó Győző, Hevesi László, Ember Márk, Szinetár Dóra m.v., Mórocz Adrienn, Mentes Júlia Virgínia, Szervét Tibor, Nagy Viktor, Szabó Erika, Tamási Zoltán, Hunyadkürti István és Ikotics Milán. Jelmeztervező: Pilinyi Márta. Látványtervező: Horesnyi Balázs, post-production: Freelusion. Zenei vezető: Bolba Tamás, karmesterek: Bolba Tamás és Zádori László, koreográfus: Barta Dóra. Rendező: Béres Attila. Bemutató: 2021. szeptember 11.



