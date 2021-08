A 60 éves Pécsi Balett nyitja a XV. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozót A szeptember 17-21. között megrendezésre kerülő fesztivál programjaira már megkezdődött a jegyértékesítés a Pécsi Nemzeti Színházban és online. Az elmúlt év megpróbáltatásai miatt a tervezettnél szerényebben és időben is egy kicsit később, ám annál nagyobb szenvedéllyel ünnepli fennállásának 60. évfordulóját Magyarország elsőként alapított modern balett társulata. A kényszerű leállás hosszú hónapjai után jubileumi estjükön lépnek újra a Pécsi Nemzeti Színház színpadára a Pécsi Balett táncművészei szeptember 17-én. A Pécsi Balett 60 – jubileumi est tánc- és filmpremier egy este. Az iszonyat balladája című, Szokolay Sándor zeneművére készült ikonikus ecki koreográfia minden jubileumon felújításra került. A 60. évfordulóra, Vincze Balázs művészeti vezető ötletére, teljesen új koncepcióval, Zachár Lóránd koreográfiájával és Kozarics Viktor jelmezeivel állítják színpadra ezt az emblematikus darabot szeptember 17-én a Pécsi Nemzeti Színház nagyszínpadán. A második részben a jubileum alkalmából készített Több mint balett című dokumentumfilm debütál, mely megszólaltatja a jelen és a múlt meghatározó alakjait: táncművészeket, alkotókat, munkatársakat, vezetőket, alapító tagokat. Személyes történetek bemutatásával hozza közel a művészt a nézőhöz. Megismerhetjük azokat a művészeket, akik nélkül ma a Pécsi Balett nem lenne az, ami. Mellékszálként öt fiatal táncos mindennapjait mutatja be, az ő történetükön keresztül pedig nemcsak egy új darab elkészülésébe, hanem a balett világában bejárható különböző életutakba is betekintést nyerünk. A filmet a Filming in Pécs stábja készítette, a programok megvalósítását az NKA és az EMMI támogatta. Az idei Tánctalálkozó a tizenötödik, így többszörös az ünnep. Idén is arra törekedtek a szervezők, hogy minél színesebb programot állítsanak össze, s minél több, Pécsett kevésbé ismert tánctársulatnak adjanak lehetőséget a bemutatkozásra. A fesztivál szakmai együttműködő partnere idén először a Nemzeti Táncszínház. A Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó a Pécsi Balett és a Pécsi Nemzeti Színház koprodukciójában, a Nemzeti Kulturális Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósul meg. Szeptember 18-án a Vihar című előadásával lép fel a Kulcsár Noémi Tellabor, a GG Tánc Eger pedig Roberto Galvan Beethoven V. c. egyfelvonásosát hozza el. Este a Pécsi Balett tagjaiból álló PB2Company egy kortárs projekt-előadással debütál BREAKOUT címmel. Szeptember 19-én a Szegedi Kortárs Balett érkezik a Blue-val, majd a fennállásának 30. évfordulóját ünneplő Budapest Táncszínház Jiri Pokorny: Egyszer visszatérsz c. koreográfiáját láthatjuk. Szeptember 20-án először a Bozsik Yvette Társulat mutatja be a Nyaralás c. előadást, majd az Inversedance – Fodor Zoltán Társulat a Szabó Lőrinc verseinek inspirációjára készült Te meg a világ című koreográfiát. Szeptember 21-én, a fennállásának 70. évfordulóját ünneplő Magyar Állami Népi Együttes – a budapesti bemutató után néhány nappal – az Idesereglik, ami tovatűnt – Óda az énekes madárhoz című nagyszabású táncszínjátéka zárja a tánc egyhetes ünnepét Pécsett. A nagyszínházi előadások mellett szakmai programokkal - köztük vetítésekkel és élő tánctörténet órákkal és könyvbemutatóval - várják az érdeklődőket a Trezor Rendezvényházban. Előzetes regisztrációval, ingyenesen megtekinthető lesz a PR-Evolution, a Badora Dance Company, a Duda Éva Társulat, a FrenÁk Társulat és a Feledi Project egy-egy vetített előadása. A fesztiválhangulatot izgalmas szabadtéri előadások: Lőrinc Katalin és Lőrinszky Attila, az Idéző 1.84 Kortárs Néptánc Társulat (ifj. Zsuráfszky Zoltán és Tókos Attila formációja) és a Vasas Művek (Vasas Erika társulata), a Pécsi Művészeti Gimnázium növendékei, valamint pécsi táncegyüttesek és tánciskolák segítenek megteremteni a Színház téren felállított színpadon. Jegyvásárlás 2021. augusztus 24-től:

online: tanctalalkozo.hu | pnsz.jegy.hu,

személyesen: a Pécsi Nemzeti Színház jegypénztárában [2021.08.27.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu