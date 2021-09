Kilincsek, ajtócímek és a megfelelő biztonság A ház körül és a házon belül mindig akad valamilyen teendő, ezt biztosan sokan tapasztalták már, és az is lehet, hogy nem mindig örömmel. A különböző feladatok eltérő eszközöket igényelnek, például másra van szükség egy kerítés megjavításánál, mint egy ajtó szerelésénél. Van azonban ezeknek egy közös pontja, mégpedig a munkavédelem. Miért is fontos a munkavédelem otthon is? A testi épség egy olyan kincs, aminek az értékére sokszor csak akkor döbbenünk rá, amikor éppen valamilyen problémával küzdünk. Azonban senkinek sem ajánlott eljutni erre a pontra, érdemes előre felkészülni és még időben elkerülni a bajt. Lehet, hogy otthon nem dolgozunk több tonnás szerszámokkal vagy éppen több 10 méter magasban, ennek ellenére mégis van néhány olyan dolog, amit érdemes betartani. Ezek közül az egyik legfontosabb a végtagok védelme. Gondoljunk csak bele, egy rossz ütés a kalapáccsal vagy éppen egy hegyes tárgy, és máris megsérült a kezünk. Ugyanez igaz a lábunkra is. Egy kis kalapács is képes nagy, fájdalmas sérülést okozni már pár méter magasságból is. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy véletlenül akár bele is léphetünk egy szögbe vagy valamilyen éles tárgyba, ami nem csak kellemetlen tud lenni, hanem sokszor kórházi ellátást igényel. Ennél extrémebb esetek is előfordulhatnak, de ezek a hétköznapi példák is jók arra, hogy felhívják a figyelmet az otthoni barkácsolás veszélyeire. Ha nem szeretnél lesérülni az otthoni barkácsolás vagy javítás alatt, akkor érdemes megnézned a Legjobb Munkaruha Webshop munkavédelmi cipőit. A kilincsek Ha megtettük a szükséges óvintézkedéseket, és letudtuk a legfontosabbakat, azaz beszereztük a biztonságos munkavégzéshez szükséges munkavédelmi eszközöket, amit akár tekinthetünk a nulladik lépésnek is, akkor nézzük meg, mire lehet szükség egy ajtó vagy ablak felújításánál. Amivel a legtöbb probléma szokott lenni, azok a kilincsek. Ez egyáltalán nem véletlen, hiszen az ajtónak ez a része van a leginkább kitéve a használatnak. Manapság rengetegféle kilincset lehet kapni, vannak egészen rusztikus és roppant díszes darabok is, és természetesen egyszerű, klasszikus formák is. Egyéni ízlés szabja meg, hogy kinek melyik a szimpatikus. Az ajtócímek A másik problémás pontja az ajtóknak az az úgynevezett ajtócím. Ez nem más, mint az a kis fémlemez, amin keresztülmegy a kilincs, és amibe a kulcsot szoktuk behelyezni. Ezzel leginkább az szokott lenni a baj, hogy eldeformálódik a kulcslyuk, megrepedezik a festék vagy kilazul a rögzítés. Sok esetben nem lehet a már meglévőt javítani, hanem újat kell felszerelni. Amennyiben ez lenne a helyzet, akkor két lehetséges opció közül lehet választani. Ha a kilincset nem szeretnénk lecserélni, akkor lehet csak külön ajtócímeket is vásárolni, de lehet kilinccsel együtt is venni, ami azért szerencsés, mert akkor a kilincs és a cím és minden szempontból kompatibilis lesz egymással. [2021.09.20.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu