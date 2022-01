Kapcsolódó cikkek • Szórakoztat és tanít a Puskás című musical - képekben Képgalériák • Kőszívű musical sajtótájékoztató Kiderült kik lesznek A kőszívű ember fiai musical változatának szereplői Március 15-én, az Erkel Színházban egy, Magyarországon még soha sem látott, látványos olvasópróba show keretében mutatják be a Kőszívű - A Baradlay-legenda című musicalt először a nagyközönségnek. Jókai Mór regénye nyomán készült előadás ősbemutatója június 17-én a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon lesz. A magyar történelem egyik legfontosabb és legismertebb története, a regény és a film után, ezúttal a musical változatban is bemutatkozik.



Jókai Mór talán leghíresebb történelmi műve a 19. századba, a szabadságharc idejére röpíti a nézőt. A műben a hazaszeretet, a szerelem, a testvéri és szülői önfeláldozás és a becsület mellett az árulás, az erkölcstelenség, a bosszú irányítja az embereket és a történelmet egyaránt. A mű politikai harcok közepette íródott, benne alkotója a függetlenség célkitűzése mellett állt ki.



A három Baradlay fivér, Ödön, Richárd és Jenő kalandos és romantikus történetén itthon eddig még sosem látott látványvilág és különlegesen szép dallamok jellemzik. A musicalben Barabás Kiss Zoltán, Berettyán Sándor, Ember Márk, Fehér Tibor, Feke Pál, Gubik Petra, Katona Kinga, Kovács Gyopár, Miklósa Erika, Náray Erika, Polyák Lilla, Serbán Attila, Szerednyey Béla és Veréb Tamás is színpadra lép. A darab szerzői; Szente Vajk - író-rendező, Galambos Attila - társszövegíró és Juhász Levente -zeneszerző, producer - Szabó László.

A koreográfus Túri Lajos Péter, a jelmeztervező Kovács Yvette Alida, a díszlettervező Rákay Tamás. Azt, hogy melyik színész, melyik szerepet öltheti majd magára egyelőre titok fedi. A szerepeket te is kioszthatod, egy egymillió forint összdíjazású játék keretein belül, melynek részleteit itt találod!



