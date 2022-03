Kinyílt a széf! Leleplezték a Kőszívű - A Baradlay-legenda szereposztását Erkel Ferenc Himnuszával kezdődött március 15-én az Erkel Színházban a Kőszívű - A Baradlay-legenda című előadás nyilvános olvasópróbája. Jókai Mór A kőszívű ember fiai című regényéből készült új, magyar musical szereposztása ekkor vált nyilvánossá, így nem titok többé, hogy melyik színész, melyik szereplőt jeleníti meg a darab ősbemutatóján, június 17-18-án a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. Magyarországon még soha nem látott show vezette be a darabot, színházi olvasópróbán ugyanis ennyi ember még biztosan nem volt. Az Erkel Színházat 15 és 19 órakor is megtöltötte a közönség. Voltak lovas vitézek és megható kezdés is: a magyar Himnuszt egy Ukrajnából menekült zongoraművész hölgy játszotta el. Az előadás rendezője, Szente Vajk és a producer Szabó László, ünnepélyesen kinyitották azt a széfet, ami a szereposztást tartalmazta. A produkcióhoz ugyanis egy különleges játék is csatlakozott: a darabban játszó színművészekről nem tették közzé, hogy melyikük, melyik szerepet játssza, így ezt bárki megtippelhette és elküldhette a megadott e-mail címre. Közel 300 megfejtés érkezett, ebből csak két néző találta el helyesen a rendező által összeállított szereposztást. A helyesen tippelők között a produkció 1 millió forintot osztott szét, persze igazságosan. A MusicalNeked Produkció, amely nagy sikerrel állította színre és játssza immár két éve a Puskás, a musical című előadást, Jókai Mór regényéből is mindenki számára befogadható és színvonalas előadást szeretne készíteni. A kőszívű ember fiai a reformkortól a kiegyezésig ível, a Kőszívű - A Baradlay-legenda nagyobb történelmi kitekintésre vállalkozik. A Baradlay testvérek lenyűgöző, kalandos és romantikus történetén itthon eddig még sosem látott látványvilág és különlegesen szép dallamok vezetik végig nézőket. A három Baradlay fivér, Ödön, Richárd és Jenő történetében a függetlenségére törekvő magyar nemzet, a családi, a baráti és bajtársi kapcsolatokat mindenekfelett tisztelő magyarok, és az igaz szerelem legyőzhetetlensége mutatkozik meg. A darab írói Szente Vajk és Galambos Attila, zeneszerzője Juhász Levente, rendezője Szente Vajk, producere Szabó László. Íme, a várva várt szereposztás: Veréb Tamás Baradlay Jenőt, Berettyán Sándor Baradlay Ödönt, Fehér Tibor Baradlay Richárdot jeleníti meg a színpadon. Bradlayné szerepében Polyák Lilla lesz látható, Rideghváry Bencét Feke Pál alakítja. Szerednyey Béla Tallérossy Zebulon lesz, Náray Erika Plankenhorst Antoinette, Kovács Gyopár Liedenwall Edit, Gubik Petra Plankenhorst Alfonsine, Katona Kinga pedig Lánghy Aranka. Izgalmas szerep vár Miklósa Erikára is, a Kossuth-díjas operaénekesnő Erzsébet királynő bőrébe bújik, de látható lesz Ember Márk Palvicz Ottóként, Serbán Attila Ramiroff Leoninként és Barabás-Kiss Zoltán, mint Öreg Pál. A darab ősbemutatója június 17-18-án a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon lesz látható.



