Centenáriumi zenemű megalkotására hirdettek pályázatot Oratórikus mű megalkotására hirdet nyílt zeneszerzői pályázatot a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara (PTE MK) a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem 1923-as Pécsre költözésének 100. évfordulója alkalmából. A PTE csütörtöki, MTI-hez eljutatott közleményében emlékeztettek: tavaly szeptemberben indult el az a 2023. október 14-ig tartó centenáriumi rendezvénysorozat, amellyel az intézmény méltó módon kíván megemlékezni a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Trianon utáni Pécsre költözésének századik évfordulójáról. Közölték: a leendő pályaműnek szimfonikus zenekarra, négyszólamú vegyeskarra és egy vagy több szólistára kell készülnie, nem tartalmazhat előre rögzített bejátszást, szövegét pedig Weöres Sándor A teljesség felé című művéből kell megválasztani.



A pályázóknak egy legalább ötperces részletet kell benyújtaniuk, amely akár zongorakivonatos formában is megtörténhet.



A pályázaton a pályaműveket anonim módon bírálja el a Lakner Tamás Liszt Ferenc-díjas karnagy, Kocsár Balázs Liszt Ferenc-díjas karmester, Vas Bence gitárművész, a PTE MK művészeti és tudományos dékánhelyettese, Kovács Szilárd Ferenc orgonaművész, egyházzenész, zeneelmélet tanár, intézetigazgató, Balatoni Sándor karnagy, orgonaművész, zeneszerző, intézetigazgató-helyettes és Futó Balázs zeneszerző, az Editio Musica Budapest főszerkesztője alkotta zsűri.



A közleményben Fedeles Tamást, a PTE oktatási rektorhelyettesét, a Centenáriumi Programirányító Bizottság elnökét idézve kiemelték: a programsorozat keretében szeretnék megmutatni az egyetem hagyományait, múltját, ebbe az időutazásba pedig tökéletesen illeszkedne a zenemű.



A rendezvények között tudományos konferenciák mellett olyan - az egyetemet megismertető és népszerűsítő - programok is lesznek, mint városi tárlat, színházi bemutató, futóverseny és fényfestés - jelezték az akkori kommünikében. A most kiírt zeneműpályázat további részletei a https://pte.hu/sites/pte.hu/files/palyazat/zeneszerzoi_palyazat.pdf weboldalon érhetők el.

