Veszedelmes viszonyok premier a Budapesti Operettszínházban „Büszkeség a Budapesti Operettszínház számára, hogy egy ilyen ünnepnek ad otthont, ugyanis egy bemutató egy színház életében ünnep. Ez most egy kétszeres ünnep, hiszen ősbemutató született. Egy olyan színnel gazdagodott a Budapesti Operettszínház palettája, amelynek köszönhetően még jobban kihúzhatjuk magunkat, még büszkébbek lehetünk, bizonyítva azt, hogy a zenés színházi műfajban a lehetőségek szinte határtalanok” – fejezte ki örömét Kiss-B. Atilla főigazgató a premiert követő fogadáson. Az előadás ősbemutatóját január 28-án és 29-én, kettős szereposztásban tartotta a Budapesti Operettszínház a Kálmán Imre Teátrumban. Choderlos de Laclos regényét zenedrámaként először most láthatta a közönség Kiss Csaba rendezésében, Kovács Adrián eredeti, izgalmas zenéjével. A dalszövegeket Müller Péter Sziámi jegyzi. A történet közismert: M. márkiné és V. vikomt egymást támogatják naiv lelkek megrontásában, jó hírük tönkretételében, míg egy nap egymás ellen fordulnak, és viszonyuk veszedelmessé, sőt halálossá válik. „Két olyan dolog van, amelyért nagyon hálás vagyok, hogy a rendezői pályám során megadatott. - mondta Kiss Csaba, az előadás rendezője a premiert követően. „Az első az, hogy én még soha nem éreztem ilyen erős „együtt akarást”, közös gondolkodást, mint ami ennél a produkciónál volt. A másik dolog, hogy nekem ez a próbafolyamat egy lelki feltöltődés volt. Mi színházi művészek a színpadon mutogatjuk magunkat, de valójában szemérmesek vagyunk, a belső titkainkat nem szívesen tesszük a közönség elé. Ebben a produkcióban mindenki feltárta a lelkét. Nem színpadi gesztusok és nem színészi megoldások vannak, hanem boldogságról, boldogtalanságról, vágyról, kielégülésről és halálról szóló gondolatok, vallomások.” Kovács Adrián a darab zeneszerzője elismerését fejezte ki mindenkinek, aki részt vett a zenedráma létrejöttében, majd hozzátette: „Még soha nem merültem el ennyire az alapműben, a karaktereket ilyen mélyen talán még nem is vizsgáltam. A próbafolyamat végeztével nem fogom egyhamar elengedni ezt a számomra oly kedves anyagot.” „Rendkívül őszinte és nagyon erős előadás a Veszedelmes viszonyok. Időnként összeszorul az ember szíve meg a gyomra, mert olyan mélységeket érint, időként pedig röhögünk, és ha ez a kettő együtt van, az felülmúlhatatlan siker, pláne ilyen viharos időkben.” - mondta Müller Péter Sziámi a darab dalszövegírója. Az előadás látványvilágát és jelmezeit Berzsenyi Krisztina álmodta színpadra, aki egy korábbi interjúban elmondta: „A rokokó összes sajátossága megjelenik a jelmezeken: rizsporos parókák, korhű alsóneműk, fűzők, alsószoknyák, panier-ek láthatóak majd a színpadon. Az anyagválasztás is az eredeti mű korához illően valósul meg, hernyóselyem ruhák készülnek az előadáshoz gazdag hímzéssel.” A Kálmán Imre Teátrum nemcsak az előadás helyszíneként szolgált, hanem egyben díszletként is, ahol a karaktereket megformáló művészek a közönséget is bevonták a játékba. A színpadi eseményeket egy fekete fehér kamera követte végig az előadás során, ez volt kivetítve a hátsó led-falra, a Veszedelmes viszonyok című zenedráma olyan volt, mint egy 1950-es években készült kosztümös film. Az előadás játékmestere Bori Tamás. Valmont vikomt szerepében Kocsis Dénest és Sándor Pétert, Merteuil márkinéként Peller Annát és Polyák Lillát láthatta a közönség. Tourvelné karakterét Gubik Petra és Széles Flóra, Volanges-nét Janza Kata és Füredi Nikolett alakították. Cécile de Volanges szerepében Kadffy Aisha és Kelemen Hanna, Danceny lovagként pedig Angler Balázs és Cseh Dávid Péter léptek a színpadra. Kiss-B. Atilla főigazgató az Operettszínház nagyszerű művészei mellett köszöntötte Kelemen Hannát is, akit először láthatott a közönség a Budapesti Operettszínház színpadán.



Fotók: Mahunka Balázs és Bori Tamás [2022.02.09.]