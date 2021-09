Kapcsolódó cikkek • Évadbejelentő volt az Operettszínházban - képekben • Elkezdődtek A mosoly országa olvasópróbái a Budapesti Operettszínházban Képgalériák • Nine - Kilenc sajtótájékoztató Kapcsolatok • Budapesti Operettszínház A Nine című musical legeket idéz az Operettszínházban Közönségtalálkozóval egybekötött sajtótájékoztatót tartott a Budapesti Operettszínház, amelyen az új előadásuk kapcsán, a Nine-Kilenc című musicalről árultak el kulisszatitkokat, és mutatták meg az újdonságokat. A darabot szeptember 24-én, 25-én és 26-án, hármas szereposztásban mutatják be. A Nine-Kilenc című musical ősbemutatójával kezdődik a Budapesti Operettszínház 2021/2022-es évada, amely Federico Fellini híres, önéletrajzi ihletésű filmje, a 8 és ½ színpadi adaptációja. Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója elmondta, hogy soha ennyi musical sztár – főleg női – nem szerepelt még az Operettszínház színpadán. Ahogyan az is kuriózumnak számít, hogy mennyire különleges lesz az előadás jelmezvilága, ami akár a Vouge magazin címlapján is megállná a helyét. Németh Anikó fényűző jelmezei nem csak nagyon látványosak, de egyediek is abban, hogy mind a három szereposztás művészei különböző jelmezekben lépnek színpadra. Ez az elgondolás Balázs Zoltántól, az előadás rendezőjétől jött, aki azt is figyelembe vette, hogy mindegyik színész más és más egyéniség, így ennek a ruhákon is tükröződnie kell. „Én egy szabálytalan fickó vagyok, de szeretem magam olyan művészekkel körbe venni, akik fel tudják venni ezt a feszített tempót. Ez az első musicalem, amit rendezek, de az biztos, hogy az előadás hű lesz Fellini szellemiségéhez” – árulta el a rendező. Szendrényi Éva labirintusszerű díszlete mellett sem lehet elmenni szó nélkül. A főigazgató szerint soha ennyi primadonnalépcső nem volt még az Operettszínház színpadán, míg a darab egyik főszereplője Homonnay Zsolt, viccesen megjegyezte: „Nem is értettem az elején, hiszen nem nézhet ki úgy egy díszlet, mint az IKEA raktára.” Bolba Tamás zenei vezető a darabban elhangzó zenék kapcsán arról a büszkeségről számolt be, hogy a Broadway-mű zeneszerzője, Maury Yeston hozzájárult a budapesti előadás bővített zenei anyagához, így az operettszínházi előadásban hangzik majd el először magyarul a Nine-Kilenc filmváltozatának három ikonikus dala: a Cinema Italiano, a Take it All és a Guarda la Luna. Az eredeti előadás 1982. május 9-én érkezett meg New York-i Broadway-re, ahol óriási sikert aratott nemcsak a nézők, hanem a kritikusok körében is: a Nine-t 12 Tony-díjjal jutalmazták. Az évek során 729-szer tűzték műsorra itt, mindeközben pedig elindult nemzetközi hódító útjára. A musical zenéje sokféle műfajból merít, igazán színes, magával ragadó hangzásvilágot teremtve, több igazi sláger is felcsendül a darabban. A hazai előadás készítői abban egyetértenek, hogy a Nine-ra beülő nézők ne megérteni akarják a darabot, hanem sokkal inkább megérezni. Ami pedig a szereposztást illeti, tényleg parádés. Dolhai Attila, Homonnay Zsolt, Szomor György mellett a női csapat névsora: Széles Flóra, Szendy Szilvi, Nádasi Veronika, Gubik Petra, Kékkovács Mara, Dancs Annamari, Polyák Lilla, Füredi Nikolett, Janza Kata, Peller Anna, Ullmann Zsuzsa, Kalocsai Zsuzsa, Siménfalvy Ágota, Vágó Bernadett, Benedekffy Katalin, Papadimitriu Athina, Vásári Mónika, Szulák Andrea, vendégművészként fellép Bánsági Ildikó, Keresztes Ildikó és Szilágyi Enikő és Auksz Éva is. A férfi szereplők bázisát még Földes Tamás, Pálfalvy Attila, Petridisz Hrisztosz, Dézsy Szabó Gábor, Németh Attila és György-Rózsa Sándor erősíti.



Szereposztás



Jegyvásárlás M. Adri

Nine - Kilenc sajtótájékoztató képekben - klikk a fotóra [2021.09.15.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu