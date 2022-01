Erotika van, kivillanó mell nincs a Veszedelmes viszonyok zenés változatában Zenedrámaként először a Budapesti Operettszínház mutatja be - január 28-án és 29-én - a nagy sikerű Veszedelmes viszonyok című alkotást. Öt film, többszáz színházi előadás született már belőle, de zenés változat eddig sehol a világban. A Kálmán Imre Teátrum bemutatójához Kovács Adrián írta a zenét. A története közismert: Merteuil márkiné és Valmont vikomt egymást támogatják naiv lelkek megrontásában, jó hírük tönkretételében, míg egy nap egymás ellen fordulnak, és viszonyuk veszedelmessé, sőt halálossá válik. Mi a regény titka? Oly mélyen és plasztikusan ábrázolja a vonzalom, a csábítás, a megrontás és a gyönyör mozgatórugóit, az emberi hiszékenység és kétszínűség árnyalatait, a nemek közti harcot, hogy folyton azt érezzük: e finom kelmékbe és szavakba burkolózó hölgyek és urak a mi érzelmi küzdelmeink és vereségeink megszemélyesítői. A Kálmán Imre Teátrum előadását Kiss Csaba rendezi, aki elmondta, élete egyik legnehezebb rendezői kihívását éli. Bár nagyszerű színészekkel dolgozik együtt, de a Covid-járvány alaposan megnehezítette a próbafolyamatot. Ennek ellenére bízik abban, hogy a nézők egy olyan Veszedelmes viszonyokat láthatnak a színpadon, ami felülmúlja az összes eddigi feldolgozást. „Ez egy súlyosan erotikus darab. Mindenkinek az a célja, hogy valakit lefektessen, vagy, hogy őt lefektessék, ezt különböző eszközökkel próbálják elérni. Az előadásban viszont egyetlen mell ki nem villan, egyetlen igazán trágár kifejezés nem hangzik el. Ezt azért kell kihangsúlyozni, mert a rokokó erotikában a lényeg a képzeletben van. Úgy erotikus, hogy stílusa van. Néhány jelenet úgy súrolja az elviselhetőség határát, hogy közben semmi sem látható. Ez a mai kornak egy nagy tanulsága, amikor is mindenfajta női szépségről lerángatta az utolsó holmit is, és minden titkot megszüntetett” – hangsúlyozta a rendező Az egésszel tökéletes összhangban lesz Kovács Adrián zenéje, melynek egyszerre van egy klasszikus, barokkos jellege, mégis modern köntösben. „A zene adta magát. Nem határoztam meg, hogy pl. barokk klasszika, hanem alapul vettem az úgynevezett „rizsporos” korszakot. Mégsem tekintem stílusjátéknak, inkább arra a kettősségre épül fel az egész, hogy a szereplők mást mondanak, mint amit valójában gondolnak. Ebben tud a zene segítség és kifejezőeszköz lenni, kicsit modern köntösbe öltöztetve” – tette hozzá a zeneszerző. Az előadást kettős szereposztásban tűzték műsorra. Valmont vikomtként Kocsis Dénes és Sándor Péter lép színpadra, Merteuil márkiné Polyák Lilla és Pelle Anna lesz, Tourvelné szerepében Széles Flóra és Gubik Petra látható, Volanges-né bőrébe Janza Kata és Füredi Nikolett bújuk, de Kelemen Hanna, Kardffy Aisha, Cseh Dávid Péter és Angler Balázs is látható lesz az előadásban. Choderlos de Laclos regénye nyomán a szövegkönyvet írta és rendezte Kiss Csaba, a zenei vezető Kovács Adrián, a dalszöveget írta Müller Péter Sziámi, a látvány- és jelmeztervező Berzsenyi Krisztina, a világítástervező Dreiszker József, a játékmester Bori Tamás. Jegyvásárlás M.Adri

Fotó: Petró Adri [2022.01.22.] Megosztom: