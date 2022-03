Kapcsolódó cikkek • Veszedelmes viszonyok premier a Budapesti Operettszínházban • Elkezdődtek a Jekyll és Hyde olvasópróbái a Budapesti Operettszínházban Kapcsolatok • Budapesti Operettszínház Április 1-től hódít az ördögi horror az Operettszínházban Április 1-jén mutatja be a Budapesti Operettszínház a Jekyll és Hyde című musicalt. A világirodalom egyik népszerű alkotása 32 évvel ezelőtt született meg, azóta számos bemutatót megélt. Robert Louis Stevenson klasszikus rémregényének színpadi adaptációja egyaránt szól a bennünk lévő jó és gonosz küzdelméről és a szerelem kiismerhetetlen természetéről. Az új, modern változatot Vincze Balázs állítja színpadra a Nagymező utcai teátrumban. Horror, kaland, gyilkosság, káosz - mély érzelmek, magas filozófia, önfeláldozás: mindez egy pörgő, szenvedélyes és lenyűgözően látványos produkcióban A Jekyll és Hyde legfőbb kérdése az, hogy bemerészkedhet-e az ember és az emberi tudomány Isten felségterületére. A többszörös Grammy- és Tony-díjra jelölt Frank Wildhorn és a kétszeres Oscar- és Grammy-díjas Leslie Bricusse műve 1990-ben indult el világhódító útjára, ez alatt minden idők egyik legnépszerűbb musicalje lett. „Amikor Stevenson megírta a regényt, ez a kérdés még a tudományos fantasztikum regiszterébe tartozott. Napjainkban viszont már átléptük a határt, a klónozással a testet, a mesterséges intelligenciával az értelmet próbáljuk megteremteni – Isten helyett. Szándékaink jók – akárcsak a Jekyllé –, de a végkifejlet félelmetes – mint a musical főhősének szörnyű bukása, aki végül megöletni kényszerült a testét, hogy esélyt adjon lelkének feloldozására” – kezdte a darab ismertetését Kiss-B. Atilla, az Operettszínház főigazgatója. Az előadás rendezője, Vincze Balázs elmondta, az előadásban nagyon szeretnék felvillantani a sötét, démoni világ emberi oldalát, ezért keresik a fényt, az egyensúlyt a jó és a rossz között. A Jekyll és Hyde díszletét az eredeti viktoriánus kor inspirálta. Cziegler Balázs díszlettervező munkájában olyan helyszínek elevenednek meg a színpadon, mint egy londoni szegénynegyed, egy kórház, egyboncterem, Jekyll elegáns dolgozószobája, egy templom és a bálterem, valamint egy vasútállomás, ahol egy működő mozdony is látható lesz. Fekete Katalin jelmeztervező pedig kiemelte: a legnagyobb kihívás a jelmezek terén Jekyll és Hyde kettőségének megjelenítése volt. Minden idők egyik legnépszerűbb musicalje április 1-től indul hódító útjára a Budapesti Operettszínházban olyan népszerű dalokkal, mint az Ördögi Tánc, Csillagok idején, Eljött az óra, vagy a Férfi kell. A címszerepet – hármas szereposztásban – Dolhai Attila, Homonnay Zsolt és Sándor Péter alakítja. Lucy Harris szerepében Polyák Lilla, Füredi Nikolett és Nádasi Veronika lesz látható. Emma Carew-t Széles Flóra, Fekete - Kovás Veronika és Dancs Annamária formálja meg. A dalszövegeket Valla Attila jegyzi, a prózai részekhez egy új, az eredetihez hű szövegkönyv készül Orbán János Dénes fordításában. Az előadás zenei vezetője Oberfrank Péter. Karmesterek: Oberfrank Péter és Tassonyi Zsolt. Jegyvásárlás M. Adri

Fotó: Petró Adri [2022.03.29.]