Elkezdődtek a Jekyll és Hyde olvasópróbái a Budapesti Operettszínházban A Jekyll és Hyde a világ egyik legnépszerűbb musical-thrillere. Horror, kaland, gyilkosság, káosz - mély érzelmek, magas filozófia, önfeláldozás: mindez egy pörgő, szenvedélyes és lenyűgözően látványos produkcióban. Minden idők egyik legnépszerűbb musicalje 2022. április 1-től indul hódító útjára a Budapesti Operettszínházban sztárszereposztással. „Örülök, hogy ilyen sok ragyogó tekintet néz velem szembe." Ezekkel a szavakkal indította a Budapesti Operettszínház új bemutatója, a Jekyll és Hyde olvasópróbáját Kiss-B. Atilla főigazgató. „Amikor én nagyon átgondolt, jó szándékkal bevezettem a hármas szereposztást az Operettszínházba, akkor egyrészt az a szándék vezérelt, hogy minél több embert juttassak fellépési lehetőséghez, másrészt pedig a foglalkoztatási szempontok, illetve, hogy ne kelljen elmaradnia előadásnak. Sajnos az idő engem igazolt, mert talán mi vagyunk az egyetlen olyan intézmény, amely minden előadását meg tudja tartani, nem maradtak el betegség miatt előadásaink, pedig ugyancsak megtizedelte sorainkat a covid, és nem kellett olyan kompromisszumos megoldásokat vállalnunk, amelyek a professzionalitás ellen szólnának. Örülök, hogy szépen haladunk, szépen zajlanak a dolgaink, úgyhogy újabb ünnepre készülődünk, ennek az ünnepnek fogunk megágyazni, illetve a bemutatónak.” Robert Louis Stevenson klasszikus rémregényének színpadi adaptációja egyaránt szól a bennünk lévő jó és gonosz küzdelméről és a szerelem kiismerhetetlen természetéről. Legfőbb kérdése az, hogy bemerészkedhet-e az ember és az emberi tudomány Isten felségterületére. A darab főhőse, Dr. Jekyll angol orvos és tudós felfedez egy szert, amelynek segítségével testet ölthet az emberi személyiség gonosz énje. A többszörös Grammy- és Tony-díjra jelölt Frank Wildhorn és a kétszeres Oscar- és Grammy-díjas Leslie Bricusse műve 1990-ben indult el világhódító útjára, és számos feldolgozásban, számtalan színpadon aratott sikert. Minden idők egyik legnépszerűbb musicalje 2022. április 1-től indul hódító útjára a Budapesti Operettszínházban sztárszereposztással, lenyűgöző színpadi látvánnyal és olyan népszerű dalokkal, mint az Ördögi Tánc, Csillagok idején, Eljött az óra, Férfi kell, Élek, Párbaj. Kiss-B. Atilla főigazgató kiemelte, hogy a Budapesti Operettszínház előadása nem egy egyszerű tömeggyilkos történetéről fog szólni, hanem a mélyebb rétegeket: „Az üdvtörténeti rétegét keressük ennek a műnek, nemcsak az elsődleges szórakoztatási réteget célozzuk meg, hanem az emberi lélek mélységeit kutatjuk.” A musicalt Vincze Balázs viszi színre, aki arról beszélt, hogy Dr. Jekyll angol orvos emberi motivációi érdekelték elsősorban ebben a darabban: „A történet elején egy tudós embert ismerünk meg, aki konokul és akaratosan véghez viszi a célját, majd egyszer csak démonivá válik, sötét, gonosz lélekké, és már nem feltétlenül tudjuk felidézni, hogy miért is csinálta ezt az egészet. Nagyon szeretném megmutatni az apa-fiú kapcsolatot, hogy ez mennyire szoros, mert ez hozzásegít ahhoz, hogy könnyebben tudjunk majd megbocsátani Jekyllnek azért, hogy elment a végsőkig. Ha a feketét megmutatjuk, akkor a fehéret, a szépet is szeretném megmutatni az előadásban. A népszerű történetből írt színpadi mű önvizsgálatra ösztönöz bennünket, hogy személyiségünk démoni oldalától ne szabadulni akarjunk, mesterségesen leválasztani magunkról, hanem jó példákat követve találjunk vissza önmagunkhoz. Rendezői szándékom szerint ezért jelenik meg tehát Jekyll apja, mint ,,Őrangyal”, a fontos dramaturgiai pillanatokban. Jekyll bukását nem tudja megakadályozni az ,,Őrangyal apa- figura”, de mi követhetjük az életünkben kapott sugallatokat, jeleket, amelyek jó irányba formálhatják sorsunkat .Egy lendületes, dinamikus, „trendi”előadást szeretnék. Remélem a bemutató azt a hatást kelti, mint egy legújabb mozisiker: mindenki erről beszél, mindenki ezt akarja látni .” A Jekyll és Hyde díszletét az eredeti viktoriánus kor inspirálta – hangsúlyozta Cziegler Balázs díszlettervező, majd hozzátette, hogy a látványvilága kortalan és modern, friss lesz, fekete, szürke és arany színekben. Az Operettszínház színpadán olyan helyszínek elevenednek meg, mint egy londoni szegénynegyed, kórház, boncterem, Jekyll elegáns dolgozószobája, templom és bálterem, valamint egy vasútállomás, ahol egy működő mozdony is látható lesz. Fekete Katalin jelmeztervező arról beszélt, hogy a legizgalmasabb kihívás Jekyll és Hyde, vagyis a ,,kettős személyiség” színpadi megjelenítése. Az átváltozás-átalakulás feszes zenei és prózai keretek között leginkább színészi játékra és rendezői ötletekre épül majd az előadásban, a ,,kísérleti szer” hatására bekövetkezett ,,torzulás”, nem változtatja át ,,szörnyszülötté” a főszereplőt. Az előadás rendezői koncepciója szerint Jekyll emberi meghasonulása a hangsúlyos, amely a két ellentétes személyiség izgalmas és borzalmas belső csatájának drámája, ezért Jekyll öltözetében az ,,emberi külső megtartása” koncepcionális döntés. „A jelmezek összességében követni fogják a 19. század sajátos divat-és stílusjegyeit, a társadalmi osztályok közötti viseletek különbségeinek hangsúlyozásával. Megidézzük a színpadon a turnűr, díszes kalapok, csipkekesztyűk, frakkok, nagyestélyi viseletek, szalonkabátok, elegáns zsakettek, cilinderek ,,provokatív” eleganciáját éppúgy, mint az ipari forradalom utáni London kétes hírű negyedeiben mélyszegénységben élő, nélkülöző munkás rétegek ,,leharcolt” öltözetét. A ,,Vörös Patkány” mulató szereplőinek ruháit, a viktoriánus kort újraértelmező mai ,,steampunk irányzat” stílusjegyei teszik majd újszerűvé. A fémes hatású textúrákat és csipkét előszeretettel együtt alkalmazó egyre populárisabb design, elképzelésem szerint előadásunkban segít megjeleníteni az ipari forradalom utáni brutális technikai fejlődés következményeit elszenvedő rétegek szélsőséges világát, lázadását ,,erkölcsi torzulásait.” A dalszövegeket Valla Attila jegyzi, a prózai részekhez egy új, az eredetihez hű szövegkönyv készül Orbán János Dénes fordításában. Az előadás zenei vezetője Oberfrank Péter. Karmesterek: Oberfrank Péter és Tassonyi Zsolt. Jegyvásárlás Budapesti Operettszínház

